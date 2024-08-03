Байден згадав молодість: чому обмін в'язнів став перемогою Путіна, а не Заходу

Росія та США провели обмін ув’язненими, внаслідок якого вдалося звільнити 17 громадян. Натомість країна-агресорка повернула шпигунів та кілера Вадима Краснікова, який відбував довічне покарання в Німеччині.

Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що від цього обміну виграє саме Владімір Путін. Перемовини, які, ймовірно, тривали між сторонами 2 роки, мали на меті дещо інше.

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У чому "перемога" Путіна

Раніше повідомлялося, що Вадима Краснікова мали обміняти на російського опозиціонера Олексія Навального. Втім за дивних обставин він помер у російській тюрмі в лютому 2024 року. Тому фактично мета Заходу не була досягнута.

Але Путіну потрібно було повернути своїх шпигунів, людей, які готові вбивати заради нього. Так він хотів показати спецслужбам, що нібито не кидає своїх. Власне це йому вдалося.

З погляду терористичної логіки Путіна – він у виграші: і для своєї цільової аудиторії, і для пересічних росіян,

– зауважив Олег Лісний.

Російський диктатор показав своїм підданим, що вони можуть виконувати його вказівки й навіть, якщо будуть затримані, їх все одно звільнять та обміняють. Тому досить дивними виглядають радість та інформаційний сплеск на Заході.

Складається враження, що Байден радіє, бо він повернувся у свою молодість, коли була "холодна війна" й проводили такі обміни. Зараз ми живемо в іншому світі. Радянського Союзу немає, залишилася Росія, але чомусь з нею спілкуються як з супердержавою,

– наголосив політолог.

Отже, такий обмін створив дуже небезпечний прецедент, який дозволяє Путіну далі вбивати та вербувати потрібних йому людей.