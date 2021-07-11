Захід розуміє загрозу Росії, але не має спільної позиції, – Волкер
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Курт Волкер впевнений, що західні країни розуміють, що агресію Росії "самітами" не зупинити. Водночас Євросоюз та США постійно хочуть вирішити все діалогом та "мінімумом зусиль".
Єдиної думки щодо Росії немає, – Волкер
Коли Росія здійснює ще один акт агресії, країни ЄС прагнуть придумати якісь переговори з Москвою. Про це ексспеціальний представник Держдепу США з питань України заявив у інтерв'ю.
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Волкер вважає, що такі дії США та ЄС не є правильним шляхом.
Важливо зберігати можливості відкритого діалогу, але цього мало. Паралельно потрібно робити якісь дії, які створюватимуть умови для ефективніших переговорів із Росією,
– наголосив політик.
Він додав, що пильно стежить за тим, що зараз відбувається у Чорному морі, зокрема за нещодавнім інцидентом з британським есмінцем.
"Судно пройшло законними територіальними водами неподалік Криму, вчинило цілком правильно. Це хороший приклад, коли Велика Британія підкреслює, що поважає і визнає територіальні води України і не визнає анексії Криму", – сказав Волкер.
За його словами, інші країни Європи повинні теж активніше реагувати на нерозсудливість Росії.
Інцидент з "Дефендером" у Чорному морі: коротко
- 23 червня Росія заявили, що обстріляла британський есмінець неподалік тимчасово окупованого Криму. Мовляв, судно заплило на "її територіальні води".
- У Великій Британії спростували заяву росіян і додали, що ніяких обстрілів не було.
- Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що порушень не було, адже Лондон не визнає окупацію півострова. Відповідно, судно не порушило міжнародне право.