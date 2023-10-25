"Це можна виконати швидше": чому Швеція затягує з передачею винищувачів Gripen

Процес щодо передачі Україні західної військової авіації триває. Але його можна було б організувати швидше.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що інформаційне висвітлення ситуації з підготовкою українських пілотів та передачею відповідних літаків було досить хаотичним.

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Часто заяви щодо термінів початку навчань та передачі перших літаків відрізнялися. Військово-політичні представники країн-союзників говорили по-різному.

Говорили про весну, потім казали про початок літа. Дати відрізнялися. Але потім додавалася американська позиція. По ній усі таки почали керуватися,

– зазначив Романенко.

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Чи отримає Україна шведські літаки Gripen

Як наголосив Романенко, інколи процес передачі літаків затримується із політичних причин. Зараз є сподівання, що Швеція таки погодиться передати Києву літаки Gripen, враховуючи, що українські пілоти отримали дозвіл щодо навчання на них.

Однак цілком ймовірно, що цей процес поки рухається повільно через позицію Угорщини. Адже спершу Швеції потрібно вирішити питання зі вступом у НАТО.

Якби Швеція стала членом НАТО до кінця року, то питання передачі можна було б швидко вирішити. Вважаю, що Gripen краще пристосовані до наших умов, ніж F-16. Загалом є інформаційне забезпечення та політичний підхід до вирішення питання передачі літаків. По суті, все можна було б виконати швидше,

– зауважив Романенко.

Шведські Gripen: коротко