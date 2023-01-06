Іншого шляху припинити війну немає, – Мусієнко про позицію Заходу щодо зброї для України

Наразі існує консолідована позиція більшості країн Заходу щодо військової підтримки України. Потрібно допомогти для реалізації українського контрнаступу, щоб не дати атакувати Росії та завдати їй поразки.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. На його думку, західні країни не бачать іншого шляху переконати Владіміра Путіна припинити війну, окрім завдати поразки росіянам та деокупувати Південь країни.

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Всі спостерігають за США

За словами керівника Центру, США відіграють передову роль у постачанні зброї Україні. Багато європейських країн спостерігають за рішеннями Штатів, а потім додатково ухвалюють власні.

Як виявилося, після того, як США вирішили надати Україні Patriot, Німеччині не знадобилося рішення всіх союзників по НАТО, щоб надати батарею ЗРК. Хоча і ми раніше говорили про непотрібність такого рішення, і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг це підтвердив, – нагадав Мусієнко.

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Франція в лідерах

На думку експерта, серед європейських країн в питання надання Україні озброєння виник консенсус. Першою країною, яка публічно означила це, стала Франція, яка випередила Німеччину з точки зору змагання за європейське лідерство.

Рішення про передачу французьких легких танків – проривне. Бо ми почули надалі і про M2 Bradley, і про іншу бронетехніку,

– вважає керівник Центру військово-правових досліджень.

"Рамштайн" надасть ще більше озброєння

Мусієнко припустив, що на майбутньому "Рамштайні" буде озвучено ще більше рішень з приводу надання Україні бронетехніки. Наприклад, своє слово не сказала Італія, від якої Україна також очікує на допомогу.

Мова може йти не тільки про бронетехніку, а й засоби ППО. В Італії досить активно форсували питання, аби парламент профінансував зброю для України на 2023 рік. Там була дискусія, але вони це підтримали,

– розповів експерт.

За словами Олександра Мусієнка, в Європі ведеться робота по консолідованій підтримці України та забезпеченню тих потреб, які потрібні для контрнаступальних дій.

"Думаю, ще будуть рішення, які полягатимуть у тому, щоб надходила артилерія, бронетехніка, засоби ППО, і наступним етапом, хочеться вірити, будуть танки", – підсумував керівник Центру військово-правових досліджень.

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