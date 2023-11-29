Із західною цивілізацією щось не так, якщо її щоразу має рятувати жменька спартанців

Цитуючи у своїх щоденних стрімах карбовані характеристики природи четвертої світової війни, які линуть з Білого дому, насилу утримуюся від вигуку: "Ай, Піонтковський! Ай, су*ий син" Став нарешті спічрайтером військово-політичного керівництва США". Далі – в авторській колонці для 24 Каналу.

Ось одна з моїх улюблених сенсацій:

"І в Ізраїлі, і в Україні демократичні країни борються з безжальними ворогами, які прагнуть їх знищити. Тільки тверде американське керівництво може гарантувати, що тирани, бандити та терористи не наважаться вчиняти ще більшу агресію та ще більше злодіянь".

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Захід йде зі світової історії

Генерал Ллойд Джеймс Остін III відвідав прифронтові міста-герої Київ та Єрусалим, де предметно обговорив на місці питання військово-технічного забезпечення свого доброго слова.

Тирани і бандити, які століттями ненавиділи Захід, побачили в телевізійній репутаційній катастрофі втечі США з Афганістану свідчення фундаментальної слабкості декадентського гедоністичного Заходу, який покидає світову історію. Три вершники геополітичної пекла – КНР, Росія, Іран – впевнені у своїй безкарності (США немає і все дозволено) голосно заявили про свій намір демонстративно знищити три вільні держави – Тайвань, Україну, Ізраїль.

Початкова реакція США – лідера Вільного світу – була ганебною та надихаючою для його ворогів. Зрадник Вільям Бернс, директор ЦРУ, вилетів до Москви і дав Владіміру Путіну таємну (усну) обіцянку: не дозволити жертві агресії Україні завдавати ударів у відповідь по території Росії. Після чого його відомство оприлюднило свій професійний прогноз: Київ впаде за тиждень, максимум за два.

Але всупереч Бернсу перша і вирішальна битва четвертої світової війни – Гостомельська – закінчилася нищівною поразкою орди. 300 цього разу українських "спартанців" врятували західну цивілізацію від навали варварів і буквально за комір втягнули США назад у світову історію.

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Четвертий вершник апокаліпсиса

Коли через півтора року Іран розпочав свою багатоходову операцію зі знищення Ізраїлю, реакція Вашингтона була набагато адекватнішою – дві авіаносні групи та ядерний підводний човен "Огайо" підійшли до берегів Ізраїлю. В результаті відбулася майже невідзначена світовими медіа друга найважливіша в історії четвертої світової війни (після Гостомельської битви) подія.

Один із вершників апокаліпсиса, переконавшись, мабуть, у відносній дієздатності Заходу, обернувся цивілізованим "Горбокоником" і прискакав до Сан-Франциско клянчити американські інвестиції та американські технології. Здавалося б, уже нічого не завадить тепер кандидату в президенти США Джо Байдену, спираючись на своїх доблесних військових союзників – Україну та Ізраїль, – покришити двох виродків, які залишилися.

Але четвертий вершник з'явився в осяйному Граді на пагорбі, і кінь його жовто-зелений заіржав голосами всіх американських "якісних медіа", голосами Путіна і Синуара, вимагаючи припинення вогню в Ізраїлі та Україні, тобто капітуляції вільних народів Ізраїлю та України, які героїчно б'ються сьогодні.

Ліве крило Демпартії, "прогресисти", мільйони їхніх зомбованих молодих прихильників вже знищили рейтинги кандидата у президенти Байдена. А чого ви очікували, якщо студенти та викладачі Гарварда (серед них і євреї) заявляють про розуміння ними мотивів дій бойовиків ХАМАС, зокрема, мабуть, і тих двадцяти чотирьох, біологічні матеріали яких були виявлені на тілі закатованої та понівеченої ними ізраїльської дівчини.

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Самогубна для Заходу WOKE-культура вини Заходу і передусім США перед пригнобленими та поневоленими масами глобального Півдня як зараза інфікує з університетських кафедр американську молодь. В оптиці цієї культури будь-який кат-садист ХАМАС – прогресист, який має право на будь-яке насильство над багатовіковими гнобителями.

Через кілька днів, вирвавши з рук катів ще кілька десятків заручників, Ізраїль відновить бойові дії проти своїх смертельних ворогів – ХАМАС та Хезболли. І тоді, не лише перед президентом Байденом, а й перед США загалом постане історичний вибір – зрадити Ізраїль або підтримати його спільним нищівним ударом по терористичній інфраструктурі Хезболли.

Як проникливо і щиро говорив Ентоні Блінкен у Тель-Авіві 12 жовтня: "Послання, яке я несу Ізраїлю, полягає в наступному: ви можете бути досить сильні самотужки, щоб захистити себе, але поки існує Америка, вам ніколи, ніколи, не доведеться цього робити. Ми завжди будемо там, поряд з вами".

Поки існує Америка... Щось таки не так із величезною західною цивілізацією, якщо її щоразу має рятувати жменька спартанців: у лютому 2022 року – українських, у грудні 2023 – ізраїльських.