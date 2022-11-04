Захисник "Азовсталі" "Хорус", який повернувся з російського полону, одружився: святкове фото

4 листопада 2022 , 17:56
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Джерело:

Національна гвардія України

Захисник Маріуполя та "Азовсталі" Лев Пашко 4 листопада одружився зі своєю коханою дівчиною. Близько місяця тому він повернувся з російського полону.

Про одруження захисника України повідомила Національна гвардія України. Там також показали зворушливу світлину молодят.

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Захисник "Азовсталі" одружився після повернення з полону

"Хорус" повернувся з російського полону 21 вересня. У бійця була серйозна травма ноги. Вже за декілька днів після обміну він освідчився своїй дівчині прямо в лікарні. Його кохана прийняла пропозицію.

Наш легендарний український "Хорус" Лев Пашко, Герой України, якого звільнили з російського полону 21 вересня в результаті наймасштабнішого обміну, одружився. Вітаємо молодят! Бажаємо родинного затишку та благополуччя,
– йдеться у повідомленні.


"Хорус" разом зі своєю дівчиною / Фото національної гвардії України

Що відомо про захисника

  • Леву Пашку лише 22 роки. Він прийшов до ОЗСП "Азов" 2017 року, щойно досяг повноліття.
  • Позивним він обрав собі ім’я давньоєгипетського бога полювання, неба і війни – Хорус.
  • Указом президента України №168/2022 від 25 березня 2022 року Пашка нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Незабаром "Хорусу" було надано військове звання "лейтенант".
  • А 17 квітня указом президента Леву присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".
  • Нагадаємо, що 21 вересня в Україну повернулися 215 захисників. Серед них – 108 оборонців "Азовсталі". Декілька місяців захисники "Азовсталі" перебували у полоні.
  • Україна обміняла Віктора Медведчука на 200 українських військових. Проте в обмін на 5 бойових командирів українська сторона віддала 55 ворогів.

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Автор: Дарина Жданович