Захисник "Азовсталі" під звуки обстрілів заспівав "Стефанію"

Керівник пресслужби захисників Маріуполя Орест, який наразі також перебуває на передовій на заводі "Азовсталь", заспівав пісню гурту Kalush "Стефанія".

Коли Орест співав, на задньому фоні лунали гучні звуки вибухів – росіяни продовжують обстрілювати "маріупольську фортецю".

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Але пісню про маму, яка торкнула серця мільйонів українців та європейців, не змогли перервати навіть обстріли.

Привітав KALUSH ORCHESTRA з перемогою на Євробаченні з самого серця Маріуполя,

– написав Орест у твітері.

Наразі Орест співав не на повний голос. Ймовірно, щоб не видати позиції ворогу. Але сподіваємось, скоро захисники Маріуполя зможуть заспівати Стефанію на повний голос, перебуваючи у безпеці та на вільній від окупантів землі.

Захисник Маріуполя співає Стефанію: дивіться відео

Що поєднує "Азовсталь" зі Стефанією

Якщо лідер гурту Олег Псюк писав пісню для мами, то після 24 лютого вона стала одним із символів боротьби українців проти російських окупантів. А 14 травня, після свого виступу на Євробаченні-2022 у Турині, учасники гурту Kalush у прямому ефірі закликали врятувати Маріуполь та "Азовсталь".

Полк "Азов" подякував гурту за підтримку на Євробаченні. Дружини українських воїнів теж подякували гурту й зауважили, що кількість запитів на тему Маріуполя та Азовсталі зросла. Наречена Дмитра Данілова зізналася, що це перше, що змусило її посміхнутися від 24 лютого.

Тим часом дружина Арсенія Федосюка Юлія додала, що вдячна всім, хто робить такі заяви й нараз потрібно робити все для того, щоб англомовного контенту про "Азовсталь" ставало більше. Тож вона закликала зірок та звичайних українців записувати звернення.

Цинічний "привіт" від Росії не змусив себе чекати

Окупантів дуже розлютила перемога України на Євробаченні. Але найбільше їх зачепив заклик лідера врятувати Маріуполь. Тож нелюди скинули на місто декілька бомб з надписами: "Kalush, як ви й просили. На "Азовсталь"", "Help Mariupol, help Azovstal" (саме ці слова промовив Олег Псюк після виступу у фіналі), "Євробачення-2022. Почув zov, в'ї**в Azov".

"Порятунок" Маріуполя від росіян / Фото Петра Андрющенка

Що потрібно знати про ситуацію на "Азовсталі": останні новини

Окупанти продовжують обстрілювати завод з усіх видів озброєння, намагаючись взяти його штурмом. Українські бійці закликають ООН та світових лідерів вивести їх з території, оскільки ситуація критична, а сили противника переважають.

Наразі Україна домовляється про евакуацію 38 лежачих поранених бійців з "Азовсталі" в обмін на полонених росіян. Очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснила, що Росія взагалі не погоджується надавати коридор для українських бійців, тож залишається працювати поступово. Пріоритет – важкі поранені.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна працює над тим, щоб вивести всіх військових з "Азовсталі".

Президент Туреччини підтвердив, що його країна готова надати судно для того, щоб вивезти із маріупольского заводу захисників та захисниць. Ця пропозиція актуальна вже кілька тижнів, але Москва не дає згоди на здійснення такого плану евакуації.

15 травня окупати використали проти захисників "Азовсталі" запалювальні або фосфорні бомби. Самі окупанти стверджують, що застосували запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами.

Важливо – Маріуполь обстріляли забороненими снарядами: дивіться відео