Українські воїни на заводі "Азовсталь" змогли відновити зв'язок з польовим госпіталем. Російські окупанти цинічно обстрілюють госпіталь, використовуючи для ударів авіацію.

Азовці заявили про велику кількість поранених

Про це розповів заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, повідомляє 24 канал. Він заявив, що захисникам "Азовсталі" вдалося відновити зв'язок з польовим госпіталем.

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Паламар повідомив про велику кількість поранених і наголосив, що їм потрібна евакуація. Також він заявив, що затягувати процес евакуації не можна, оскільки пораненим потрібен нормальний догляд, медикаменти та харчування.

Поранених багато, і їм потрібна евакуація. Не можна затягувати цей процес, бо пораненим потрібний нормальний догляд, потрібні медикаменти. Потрібне нормальне харчування та свіже повітря,

– сказав "Калина".

Російські війська відновили штурм та обстріл "Азовсталі"

Ввечері 9 травня у Генштабі Збройних Сил України повідомили, що окупаційні війська попри "режим тиші" відновили штурм та обстріл "Азовсталі".

Тільки за минулу добу ворожими силами було здійснено 34 вильоти, в тому числі 8 вильотів стратегічних бомбардувальників. Збройні сили Росії нещадно гатять по заводу, але не можуть взяти "Азовсталь".

Російським загарбникам не вдалося зайняти територію заводу, над якою майорить прапор України.

Війська агресора не припиняють обстрілів "Азовсталі". Через це в "Азові" зранку 10 травня повідомили, що втратили зв'язок з польовим госпіталем. Унаслідок нічних обстрілів, на жаль, є поранені.

Росія знищує Маріуполь

Війська Росії майже вщент знищили Маріуполь, в якому створили гуманітарну кризу: в людей немає умов для виживання.

У середині квітня заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що внаслідок агресії Росії загинуло близько 22 тисячі жителів Маріуполя. Ще близько 100 тисяч – досі перебувають у зруйнованому місті.

Росія вирішила приховати воєнні злочини, тому ховає тіла людей у братських могилах і розгорнула мобільні крематорії. Українські захисники заявили, що в місцях масових поховань можуть бути поховані близько 10 тисяч людей.

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