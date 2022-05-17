Захисникам Маріуполя віддано новий наказ – зберегти свої життя, – Резніков

Олексій Резніков наголосив, що головна мета зараз – зберегти життя захисників Маріупольського гарнізону. Триває процес їх евакуації.

Україна мусить йти на цей крок. Спочатку треба зберегти воїнам життя, а потім – свободу, наголосив міністр оборони України.

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