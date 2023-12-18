Російський генерал обіцяв азовцям гарантії безпеки, але підло їх порушив: боєць розкрив деталі

Понад півтора роки у полоні перебувають більшість азовців, які в травні 2022 року вийшли з "Азовсталі". Під час виходу захисників Маріуполя з "Азовсталі" у травні 2022 року російський генерал у листі обіцяв українським воїнам гарантії безпеки та звільнення з полону через три – чотири місяці.

Листа від російського генерала Головного розвідувального управління (ГРУ) отримав командир "Азову" Денис "Редіс" Прокопенко. Про це розповів звільнений з полону офіцер "Азову" Костянтин Кожекін.

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Лист від російського генерала

За словами Кожекіна, лист було підписано першим заступником начальника ГРУ Росії генерал-лейтенантом Володимиром Алєксєєвим.



Генерал ГРУ Володимир Алєксєєв / скриншот CNN

У травні 2022 року цей генерал приїхав на "Азовсталь". Проте лист, в якому містилася обіцянка звільнення українських захисників з полону протягом трьох – чотирьох місяців, у "Редіса" забрали під час першого ж допиту.

Сам він каже, що не вважав лист реальною гарантією.

Лист за підписом Володимира Алєксєєва був у нашого командира на момент виходу в полон. Це не було ніякою гарантією, тому що будь-які домовленості російська сторона порушує легко,

– зазначає захисник.

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