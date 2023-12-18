Російський генерал обіцяв азовцям гарантії безпеки, але підло їх порушив: боєць розкрив деталі
Джерело:BBC
Понад півтора роки у полоні перебувають більшість азовців, які в травні 2022 року вийшли з "Азовсталі". Під час виходу захисників Маріуполя з "Азовсталі" у травні 2022 року російський генерал у листі обіцяв українським воїнам гарантії безпеки та звільнення з полону через три – чотири місяці.
Листа від російського генерала Головного розвідувального управління (ГРУ) отримав командир "Азову" Денис "Редіс" Прокопенко. Про це розповів звільнений з полону офіцер "Азову" Костянтин Кожекін.
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Лист від російського генерала
За словами Кожекіна, лист було підписано першим заступником начальника ГРУ Росії генерал-лейтенантом Володимиром Алєксєєвим.
Генерал ГРУ Володимир Алєксєєв / скриншот CNN
У травні 2022 року цей генерал приїхав на "Азовсталь". Проте лист, в якому містилася обіцянка звільнення українських захисників з полону протягом трьох – чотирьох місяців, у "Редіса" забрали під час першого ж допиту.
Сам він каже, що не вважав лист реальною гарантією.
Лист за підписом Володимира Алєксєєва був у нашого командира на момент виходу в полон. Це не було ніякою гарантією, тому що будь-які домовленості російська сторона порушує легко,
– зазначає захисник.
Захисники "Азовсталі" в полоні: основні новини
- Захисники Маріуполя залишили територію заводу 16 – 20 травня 2022 року. З "Азовсталі" вийшло понад 2 тисячі військових.
- Представник Головного управління розвідки Юсов у вересні 2022 року зазначав, що повернення полонених, а особливо захисників "Азовсталі", є надзвичайно складним, оскільки Україні доводиться мати справу з терористами.
- За його словами, Україні вдалося повернути кожного 5-го захисника "Азовсталі". Проте, він заявив, що ще потрібно зробити чимало для повернення усіх, оскільки більшість ще у руках росіян.
- В грудні 2023 року родичі військовополонених вийшли на акцію у Києві, Запоріжжі та Варшаві. Вони прагнули нагадати, що тисячі українців є бранцями Кремля і не можуть у свята бути поряд зі своїми рідними.