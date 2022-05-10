Захисники, попри дипломатичний, готують військовий шлях звільнення Маріуполя

Українські військові, окрім дипломатичного шляху, працюють над підготовкою військового шляху звільнення Маріуполя. Робота відбувається з вищим керівництвом ЗСУ.

Відповідну заяву зробив екскомандир полку захисників Маріуполя Максим Жорін. Про він розповів ексклюзивно в інтерв'ю 24 каналу.

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Військові з керівництвом ЗСУ готують деблокаду Маріуполя

Максим Жорін розповів, що, на його думку, в перші півтора місяця було абсолютно реально провести військову деблокаду Маріуполя. Цей процес був можливий відносно невеликими силами.

За словами Жоріна, його військові тоді пропонували свої сили. Зокрема було сотні добровольців, які готові були піти деблокувати місто, хоч це надзвичайно складна та важка операція.

Проте екскомандир полку захисників Маріуполя додав, що наразі провести одноетапну деблокаду вже неможливо.

Втім, окрім дипломатичного процесу, паралельно все-таки йде процес по підготовці щодо воєнної операції по деблокаді міста. Вона може бути на сьогодні декількаетапною з попередньо звільненими іншими містами, перегрупуванням,

– пояснив Жорін.

Також екскомандир додав, що часу на це наразі треба дуже багато. Адже нам треба дочекатись доукомплектування технікою, артилерією для того, щоб рушити вперед.

"Я не впевнений, що цей час є у тих, хто зараз перебуває на території "Азовсталі". Тому ми готуємось та працюємо паралельно по двох напрямках: і дипломатичному – для того, щоб їх врятувати та вивезти звідти, і до військового, – який у будь-якому випадку будемо реалізовувати", – пояснив військовослужбовець.

Також запевнив, що стосовно військового способу деблокади комунікують виключно з вищим керівництвом Збройних Сил України.

Екскомандир пояснив, що це потрібно, щоб організувати процес.

Щодо бійців, то Максим Жорін пояснив, – у них багато хоробрих військовослужбовців, які рвуться та готові на все, щоб звільнити братів та деблокувати Маріуполь. Проте додав, – це не операція для одного підрозділу, це загальновійськова велика й масштабна операція.

Останні новини з Маріуполя: коротко

Екскомандир полку захисників Маріуполя Максим Жорін в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів, що в заблокованих завалами бомбосховищах "Азовсталі" досі можуть перебувати цивільні.

Максим Жорін пояснив, що є декілька обвалених бомбосховищ, які через постійні обстріли неможливо розблокувати й перевірити, скільки там взагалі людей залишилось живих й скільки їх там було загалом.

8 травня захисники Маріуполя дали пресконференцію. Вони пояснили, що захист міста та цивільних – це їхній пріоритет.

Російські окупанти намагаються захопити Маріуроль вже 2,5 місяця. За це час вони вбили понад 25 тисяч місцевих жителів. Це вдвічі більше, ніж нацисти за два роки окупації міста у роки Другої світової війни.

Офіцер управління розвідки Ілля Самойленко розповів, що від 24 лютого до 15 квітня захисники Маріуполя знищили майже 2 500 російських окупантів. Також близько 5 тисяч живої сили ворога поранено.

Самойленко зауважив, що були дні, коли на Маріуполь скидали понад 150 авіабомб. І тоді захисники міста були наодинці з ворогом, адже не було ні повітряної допомоги, ні наземної, ні артилерійської підтримки.

Варто згадати, що на території "Азовсталі" перебуває орієнтовно 600 поранених бійців, які потребують ліків та медичної допомоги. Також закінчується вода та їжа. Вони закликають застосувати до них процедуру екстракції – це коли за домовленістю двох протиборчих сторін, третя країна забирає військовослужбовців. Для цього створили петицію до ООН.

Врятувати захисників Маріуполя також закликали малолітні діти бійців, які звернулися до світу.

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Про деблокаду Маріуполя Максим Жорін розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. Повну розмову з екскомандиром полку захисників Маріуполя читайте найближчим часом на сайті 24 каналу.