Захисники України підірвали захоплені ворогом мости між Рубіжним й Сєвєродонецьком: епічне відео

Українські захисники продовжують героїчно боротися з російськими окупантами. Зокрема, вони підірвали захоплені ворогами мости між Рубіжним та Сєвєродонецьком, аби стримати їхній наступ.

Від початку війни наші бійці завдають загарбникам шалених втрат. Загалом вони вже ліквідували майже 27,5 тисячі російських військових.

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Українські бійці підірвали захоплені окупантами мости

Воїни Сил спеціальних операції спільно з іншими підрозділами Сил оборони України нищать шляхи сполучення у ворожих тилах.

Так, внаслідок вдало проведеної операції на Луганщині були підірвані захоплені росіянами залізничні мости між містами Рубіжне і Сєвєродонецьк,

– розповіли у командуванні ССО.

Метою підриву було стримання наступу окупантів на Лисичанськ і Сєвєродонецьк. В операції брали участь бійці:

8 полку спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича;

3-й окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго;

73 морського центру СпП імені кошового отамана Антіна Головатого.

Дивіться відео, як захисники підірвали захоплені окупантами мости: