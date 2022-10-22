Медикиня Обідіна, яку після "Азовсталі" розлучили з донькою, опублікувала перший допис

Медикиня Вікторія Обідіна – захисниця "Азовсталі" – опублікувала перший допис після повернення з полону. Жінка подякувала усім, хто переживав та неї та чекав повернення.

Вікторія нагадала, що провела у полоні 165 днів. Медикиня опублікувала фото з квітами й заявила, що букет хоче присвятити Златі Некрасовій, якій вдячна за допомогу.

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165 днів у полоні, і ось він – довгоочікуваний обмін, я на волі. Жива та здорова,

– написала Вікторія.



Вікторія Обідіна опублікувала перший допис / Скриншот 24 каналу

Повернення Вікторії з полону – головне

Медикиню Вікторію вдалося повернути з полону у межах жіночого обміну. Тоді додому повернулися 108 українок:

35 захисниць із ЗСУ,

32 – ВМС,

12 - ТРо,

8 – НГУ, включно,

5 – ДССТ,

4 ДПСУ

12 цивільних.

Російські окупанти розлучили Вікторію з донечкою Алісою. Після евакуації дівчинка мешкала у родичів у Запоріжжі.

На "Азовсталі" чотирирічна Аліса провела понад 50 днів. У квітні 2022 року у мережі опублікували щемливе відео, на якому дівчинка просить, аби її евакуювали.

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