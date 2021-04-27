Захист Киви дискредитує науку в Україні, – викладач, який спалив свій диплом

Викладач Українського католиського університету Олександр Ябчанка спалив свій диплом кандидата медичних наук на знак протесту проти захисту кандидатської дисертації Іллі Киви. На його думку, ця подія остаточно дискредитує науку в Україні.

За словами Ябчанки, без науки країна не може розвиватися. Зважаючи на це, викладач спалив власний диплом, щоб привернути увагу до цього питання.

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Ябчанка зауважив, що йому наразі не відомо, як на захист Киви відреагують наукові кола. Однак він висловив сподівання, що після цього у державі переглянуть ставлення до науки.

Я хотів привернути увагу до того, що це остаточно дискредиту науку в Україні,

– наголосив він.

На думку викладача, коли в державі трапляються подібні речі, у суспільства повністю нівелюється довіра до науки.

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Як захист вплине на українську науку

За словами Ябчанки, на міжнародній арені захист Киви може негативно вплинути на українську науку.

"Дискредитація науки не дає нам шансу рухатись далі й ставати сучасною державою. Першочергово в цьому зацікавлені наші вороги", – наголосив викладач.

Ябчанка також зауважив, що попередити такі події в майбутньому можна лише завдяки системним реформам.

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