"Війну треба завершувати": Зеленський заявив, що заходи з деескалації вже майже запрацювали
- Президент Зеленський заявив, що заходи з деескалації майже запрацювали.
- Україна готова до кроків для досягнення миру і планує двосторонні зустрічі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що заходи з деескалації вже практично запрацювали, маючи на увазі нещодавнє "енергетичне перемир'я".
Про це він повідомив за результатами наради з українською переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі.
Дивіться також Нові обмеження готові: ЄС фіналізував 20-й пакет санкцій проти Росії
Про які успіхи заявив Зеленський?
Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова до реальних кроків задля досягнення "достойного та тривалого" миру. У нашої делегації, зокрема, заплановані в Абу-Дабі двосторонні зустрічі з американською стороною.
"Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів з відновлення та економічному розвитку", – написав він.
Президент висловив сподівання, що США й надалі триватимуть рішучу позицію задля забезпечення необхідних для діалогу умов.
Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати,
– наголосив Володимир Зеленський.
Що чекати від переговорів?
Спеціальний представник президента США Стів Віткофф візьме участь у переговорах делегацій США, України та Росії, які відбудуться 4 – 5 лютого в Абу-Дабі. Перед цим чиновник 3 лютого прибуде до Ізраїлю.
Інституту вивчення війни попереджає, що Кремль продовжує використовувати питання, не пов'язані з війною, щоб змусити адміністрацію президента Дональда Трампа поступитися вимогам Росії щодо України.
До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна з президентом Володимиром Зеленським можлива лише у Москві, зазначивши про відкритість до переговорів.