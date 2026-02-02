Укр Рус
2 лютого, 18:26
Оновлено - 19:02, 2 лютого

"Війну треба завершувати": Зеленський заявив, що заходи з деескалації вже майже запрацювали

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Президент Зеленський заявив, що заходи з деескалації майже запрацювали.
  • Україна готова до кроків для досягнення миру і планує двосторонні зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заходи з деескалації вже практично запрацювали, маючи на увазі нещодавнє "енергетичне перемир'я".

Про це він повідомив за результатами наради з українською переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі.

Про які успіхи заявив Зеленський?

Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова до реальних кроків задля досягнення "достойного та тривалого" миру. У нашої делегації, зокрема, заплановані в Абу-Дабі двосторонні зустрічі з американською стороною. 

"Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів з відновлення та економічному розвитку", – написав він.

Президент висловив сподівання, що США й надалі триватимуть рішучу позицію задля забезпечення необхідних для діалогу умов. 

Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати, 
– наголосив Володимир Зеленський.

Що чекати від переговорів?

  • Спеціальний представник президента США Стів Віткофф візьме участь у переговорах делегацій США, України та Росії, які відбудуться 4 – 5 лютого в Абу-Дабі. Перед цим чиновник 3 лютого прибуде до Ізраїлю.

  • Інституту вивчення війни попереджає, що Кремль продовжує використовувати питання, не пов'язані з війною, щоб змусити адміністрацію президента Дональда Трампа поступитися вимогам Росії щодо України.

  • До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна з президентом Володимиром Зеленським можлива лише у Москві, зазначивши про відкритість до переговорів.