Росія починає переглядати тактику штурмів, – військовий експерт про ситуацію біля Бахмута

Українські військові продовжують мужньо боронити одне з найгарячіших міст - Бахмут, що на Донеччині. І попри усі спроби ворога прорватися, ніхто цю позицію не збирається залишати.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що за Бахмутом розташований Часів Яр – своєрідний укріпрайон. І поки він тримається, виходити з міста немає сенсу. До слова, понад 7 місяців українські оборонці борються за Бахмут.

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Часів Яр стримує підходи ворога

Часів Яр розташований на захід від Бахмута, на своєрідному підвищенні та є укріпрайоном. В радіусі мінімум 15 кілометрів та по діаметру в 30 він може стримувати підходи до себе дуже довго, а то й увесь час. Про це розповів Роман Світан.

"Через Часів Яр йдуть дороги живлення бахмутського гарнізону і про це всі знають. Росіяни хотіли вийти на Часів Яр з південного-сходу на північний-захід. Вони були зупинені нашою артилерією та відкинуті назад спецгрупами. Їм до Часового Яру, як до Києва рачки", – сказав військовий експерт.

Він наголосив, допоки ворог не підійде до Часового Яру, бахмутський гарнізон точно не опиниться у жодному оточенні.

З Бахмута однозначно немає сенсу відходити, поки тримається Часів Яр. А якоїсь проблеми для нього наразі немає,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Разом з тим росіяни продовжують наступати з півночі, з боку села Парасковіївка та за допомогою живої сили намагаються витіснити українських військових. Утім, успіху не мають.

"Дивлячись на карту зрозуміло, що їм (росіянам – 24 Канал) до оточення Бахмута дуже далеко. А реально оточити його практично неможливо, тому що Часівоярське підвищення якраз нависає над Бахмутом, який трохи в низині, і з нього дуже добре контролюються усі підходи до міста", – пояснив деталі Світан.

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Росіяни не припинять свої наступи

Роман Світан зазначив, що росіяни продовжать роботу по Бахмуту, допоки останній з них не помре – це проблема російської логіки і жодного пояснення немає.

"Відігнати їх (росіян – 24 Канал) від Бахмута можна тільки зайшовши в тил попаснянського угрупування, або вийти на Горлівку. Як тільки ми почнемо контролювати дороги, які живлять це угрупування і давлять на Бахмут, тоді ми вирішимо проблему для наших військ. Я думаю, що зараз декілька тижнів і це питання буде вирішуватися", – сказав військовий експерт.

Утім, декілька тижнів ворог точно буде "давити". Роман Світан зазначив, що протягом усієї лінії фронту росіяни накопичили до 400 тисяч військ.

"Хоча з кожним днем ймовірність збільшення тиску все менша й менша. Особливо, коли надійшли дальні засоби ураження, які дістають зараз уже до Маріуполя. Ми починаємо прострілювати майже всю глибину фронту по російським військам. Все менше у них можливостей збільшувати наступальні дії і за допомогою техніки – щодня українські військові її відмінусовують", – поділився в ефірі Роман Світан.

Тож, за декілька тижнів очікується зниження наступального бойового потенціалу ворога. І вже можна здійснювати контрнаступальні дії, наприклад ближче до березня, резюмував військовий експерт.

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