Орбан грає на страху виборців: політолог сказав, що може бути після захоплення інкасаторів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан свідомо використовує антиукраїнські настрої для внутрішньополітичної боротьби, намагаючись представити опозиційного лідера Петера Мадяра іноземним агентом впливу. Захоплення українських інкасаторів виглядає частиною цієї стратегії.

Політолог Олег Саакян пояснив 24 Каналу, що найкраща реакція України – максимальна деескалація і знецінення заяв Орбана, а не емоційні відповіді.

Дивіться також: Орбан робить це свідомо: 3 варіанти, як Угорщина може виправдовувати захоплення інкасаторів

Якою має бути відповідь України на провокації Орбана?

Важливо! Увечері 5 березня угорські правоохоронці без пояснення причин затримали два інкасаторські автомобілі, що прямували з Австрії до України. У зв’язку з цим МЗС закликає громадян тимчасово утриматися від поїздок до Угорщини.

Ключова теза Орбана – вибори в Угорщині намагаються вкрасти ззовні, а Брюссель і Київ оголосили країні справжню війну.

"Цю ситуацію треба сприймати вкрай серйозно – далі можуть бути імітація теракту чи замаху за допомогою російських друзів, можливо навіть без відома Орбана, а може й з ним. І тоді він оголосить про безпрецедентне втручання у вибори", – сказав Саакян.

За румунським сценарієм Орбан може домогтися скасування результатів виборів під приводом зовнішнього втручання – або й взагалі зірвати виборчий процес через введення воєнного стану, адже програш на чесних виборах для нього практично гарантований.

Зеленський завжди діє в одному стилі, але якщо в одних ситуаціях його непохитність дає нам силу, то в угорському питанні емоційна реакція замість деескалації є частиною проблеми, а не її вирішенням,

– пояснив Саакян.

Найкраща відповідь Україні – знецінити заяви Орбана через гумор і максимальну деескалацію, а не офіційні реакції МЗС чи Офісу президента.

"Коментувати Орбана має прессекретар Міністерства охорони здоров'я, бо саме такий рівень уваги заслуговують його провокації", – зазначив Саакян.

Зверніть увагу! Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк вважає, що угорські спецслужби можуть використати інцидент як "доказ" нібито втручання України у фінансування опозиції та спробувати вплинути на електоральні настрої за місяць до виборів.

Що ще відомо про затримання українських інкасаторів в Угорщині?