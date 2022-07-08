Укріпляли не один рік, – Жданов назвав стратегічну важливість Слов'янська

Слов'янськ-Краматорськ на сьогодні достатньо велика агломерація, а особливо Слов'янськ, адже там розташований водозабір для усього Донбасу.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що для того, аби подати воду до Маріуполя, треба захопити водозабір у районі Слов'янська.

Читайте також Певний перелом війни вже починається, – Подоляк

Жданов зазначає, якщо окупанти не візьмуть це місто, то вся їх "спецоперація" із захоплення Донбасу буде зведена нанівець.

"Такі міста, як Донецьк і Маріуполь, стануть непридатними для життя. Тому, як я розумію, російські загарбники будуть намагатись активно штурмувати наші позиції, але їм для цього потрібно зібрати певну кількість військ", – пояснює військовий експерт.

Маю дуже великі сумніви стосовно того, що окупанти взагалі зможуть взяти Слов'янськ. Укріплення міста тривало не один рік і на сьогодні у нас все більше вогневих засобів для підтримки наших військ,

– переконаний Олег Жданов.

Детально про можливості окупантів захопити Слов'янськ: дивіться відео

На окупованих територіях горять склади із боєприпасами

У тимчасово окупованому Шахтарську вночі вибухнув склад боєприпасів. Все місто досі чує розриви снарядів.

Жителі Шахтарська пишуть у соцмережах, що вибухи почали лунати після 2 години ночі. За їхніми словами, були "прильоти" у військові склади окупантів. У мережі опублікували відео масштабної пожежі, які супроводжуються вибухами.

Вже близько 03:20 окупаційна "влада" Шахтарська увімкнула сирену повітряної тривоги, а через пів години почала евакуацію з містечка.

До слова, нещодавно стало відомо, що біля залізничного вокзалу в тимчасово окупованому Херсоні партизани знищили склад з боєприпасами росіян. Також вони записали окупантам "послання" попередивши їх про те, що "українська ніч – близько".

Коли може розпочатись відчутний контрнаступ ЗСУ

До слова, фахівці прогнозують Україні активну фазу контрнаступу у війні на кінець літа 2022 року. Насамперед мовиться про Херсонський та Запорізький напрямки.

Військовий Євген Карась каже, що на це вказує наявність озброєння, зайняті позиції, те, як розвиваються події на фронті. А також зовнішньополітичний контур.

Також нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що в серпні ми зможемо побачити перші видимі результати війни Росії проти України. Однак, на його думку, цьогоріч війна навряд закінчиться.