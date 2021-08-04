Захоплювача уряду після затримання обійняли 2 людей

Після того, як правоохоронці затримали ветерана війни, що захопив уряд, до нього підійшли 2 людей. Вони обійняли чоловіка та поплескали його по спині.

Захоплювача уряду обійняли невідомі

Чоловіки обійняли Володимира Прохнича на виході з будівлі Кабінету Міністрів. На фото видно, що сам ветеран стояв непорушно.

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Ймовірно, що один з чоловіків, який підійшов до нападника, – його друг Василь. Однак невідомо, ким був другий.

Зауважимо, саме друг Прохнича вмовив його здатися правоохоронцям. Відомо, що після того, як ветеран захопив уряд, поліцейські почали шукати його товаришів. За Василем вони вирушили аж на другий кінець міста. Поліцейські провели чоловіку інструктаж та відправили на розмову з нападником.

Коротко про захоплення будівлі Кабміну

Зранку 4 черня Прохнич зайшов з гранатою у будівлю уряду. Чоловік вимагав, аби охоронці пропустили його всередину, інакше він підірве приміщення.

Очевидці казали, що граната у руках нападника була без чеки.

Правоохоронці ввели у Києві спеціальну поліцейську операцію. Після розмови з другом Прохнич здався і його затримали. Відомо, що ветеран навіть перепросив за свої дії.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що нападнику призначили психіатричну експертизу. Правоохоронці намагаються зрозуміти, що змусило його прийти в уряд з гранатою.