Тікали разом із жінками та дітьми: на Закарпатті затримали найбільшу групу ухилянтів

В Україні триває воєнний стан, а разом із ним – загальна мобілізація. Тож чоловіки призовного віку без поважних причин не мають права перетинати державний кордон. Але ухилянтів це не зупиняє.

На Закарпатті прикордонникам вдалося затримати понад 20 порушників. Вони намагалися незаконно покинути Україну.

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Ухилянти з різних куточків країни

Як зазначають у відомстві, найбільша група тих, хто намагався незаконно перебратися через кордон, складалася з 14 людей. Серед них було 8 дітей, 4 жінки, а також 2 чоловіків. Цю групу на світанку виявили співробітники прикордонного пункту "Лужанка".

Що стосується решти порушень, то вони теж були пов'язані зі спробами ухилянтів втекти з України. Відомо, що 10 чоловіків намагалися нелегально виїхати до Румунії. За даними прикордонників, п'ятьох із них затримали на ділянках "Яблунівка" та "Тячів". А ще п'ятьох – на "Діловому" та "Дяковому".

Відомо, що затримані чоловіки з різних куточків нашої держави. Зокрема, з Житомирщини, Сумщини, Дніпропетровщини, Полтавщини, Харківщини, а також Одещини.

Чоловіків затримали під час спроб незаконно перетнути кордон / Фото ДПСУ

У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ розповіли, яка зараз ситуація з ухилянтами. За словами начальника управління персоналу Романа Горбача, ця кількість не є значною.

Їх не так багато на загальній масі всього населення. Тому індивідуально, якщо брати кожен випадок, то це, звичайно, проблема. Але у загальному масштабі великої проблеми у цьому нема, тому що у нас в принципі усе йде по плану, в межах похибки,

– розповів він.

Що загрожує за незаконний перетин кордону

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану в Україні за незаконний перетин кордону очікує суворе покарання. Щонайменше ухилянтові доведеться заплатити штраф у розмірі від 5 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У гіршому випадку на нього очікує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Зауважимо, що аналогічне покарання може очікувати й на тих, хто намагається перетнути кордон з підробленими документами. Останнє стало причиною унеможливлення виїзду з України студентів, які навчаються на території іншої країни. Адже цією лазівкою активно користувалися.