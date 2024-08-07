Зеленський говорив про можливе завершення гарячої фази війни до кінця 2024: що думає Буданов

Голова ГУР зустрівся випускниками Київської школи економіки. Під час заходу Кирила Буданов запитали, зокрема, що він думає стосовно заяви Зеленського про закінчення війни.

Власне, декілька тижнів тому президент України припустив, що гаряча фаза російсько-української війни закінчиться до кінця 2024 року. Буданов лаконічно назвав себе виконавцем політики Зеленського.

Дивіться також Закінчуються добровольці, а поповнення втрат коштує мільярди: чому Путіну потрібне перемир'я

Буданов про прогноз Зеленського і кінець війни

Керівник української розвідки не став сперечатися зі словами президента. Він наголосив на тому, глава держави ухвалі важливі рішення, а виконавці – їх втілюють у реальність.

Президент – це керівник держави, і саме він формує політику, яку ми всі як виконавці реалізовуємо. Тож ідемо цим шляхом,

– констатував посадовець.

Під час цієї ж зустрічі з випускниками KSE Буданов висловився щодо наступальних операцій росіян, які тривають уже майже три місяці.

За його словами, невдовзі інтенсивність боїв має піти на спад. Йдеться, як акцентував генерал-лейтенант, про період до 2 місяців, адже тривалий час будь-яка сторона війни не може невпинно атакувати.

Від півтора до двох місяців основний напір має завершитися, бо й так наступ затягнувся. Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати.

Очільник Головного управління розвідки запевнив, що Київ готується до наступних наступів російських загарбників. Він переконаний, що багато в цій війні залежить від нас самих.

Дивіться також Затягнувся уже на 3 місяці: Буданов відповів, коли наступ росіян піде на спад

Водночас Володимир Зеленський констатував, що слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів. Голова держави наголосив, що світ повинен чинити тиск на Росію, аби схилити її до діалогу і розглянути можливість припинення війни.