Як закінчиться війна для України: Кулеба назвав допустимий розвиток подій

Мінстр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, яке рішення для України буде не найкращим, але прийнятним після закінчення війни.

Напередодні Іспанія оголосила про передачу потужної військової допомоги Україні. Кулеба розповів іспанському журналісту про допустимий розвиток подій після закінчення війни.

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Яке закінчення війни буде прийнятним для України

За словами Кулеби, прийнятним закінченням війни Росії проти України буде вихід окупаційних військ з усієї території нашої держави. Він зазначив, що Україна має багато елементів, які вона намагатиметься реалізувати, але "абсолютний мінімальний знаменник – Росії немає на території України".

На запитання, чи означає це вихід російських військ з усіх окупованих територій, включно з Кримом, Кулеба відповів ствердно.

Ми не повинні втручатися в цей наратив, який говорить, що це особлива територія, до якої потрібно ставитися по-особливому,

– додав він.

Він зазначив, що потрібно припинити наголошувати на Криму, тому що Крим нічим не відрізняється від Донецька чи Луганська. Це лише частина України.

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