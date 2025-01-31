Війна не завершиться виконанням усіх цілей однієї зі сторін, – держсекретар США Рубіо

Ймовірно, ні Україна, ні Росія не зможуть повною мірою реалізувати всі свої цілі у цій війні. Досягнення миру вимагатиме важких зусиль.

Про це державний секретар США Марко Рубіо заявив у інтерв'ю на Sirius XM, передає 24 Канал. Політик переконаний – Трамп має твердий намір домогтися вирішення конфлікту.

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Що розповів Рубіо

За словами держсекретаря, реальність свідчить про те, що обидві сторони, Росія та Україна, зазнають значних втрат через війну й зацікавлені в її завершенні.

Водночас він наголосив – і президент України Зеленський, і російський диктатор Путін керуються власними внутрішніми інтересами.

Це (війна – 24 Канал) не закінчиться з максималістськими цілями однієї зі сторін, доведеться виконати багато важкої роботи. Я думаю, що тільки США під керівництвом президента Трампа можуть зробити це можливим, але це буде нелегко і потребуватиме певного часу,

– заявив Рубіо.

До слова, також посадовець повідомив, що Трамп має серйозний намір придбати Гренландію, вважаючи це питанням національних інтересів США. Слова президента США про стратегічне значення регіону – "не жарт".