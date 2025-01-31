Війна не завершиться виконанням усіх цілей однієї зі сторін, – держсекретар США Рубіо
- Марко Рубіо заявив, що війна між Україною та Росією не завершиться досягненням усіх цілей однієї зі сторін конфлікту.
- Державний секретар США вважає, що лише його країна під керівництвом Трампа може сприяти вирішенню конфлікту, але це вимагатиме зусиль і часу.
Ймовірно, ні Україна, ні Росія не зможуть повною мірою реалізувати всі свої цілі у цій війні. Досягнення миру вимагатиме важких зусиль.
Про це державний секретар США Марко Рубіо заявив у інтерв'ю на Sirius XM, передає 24 Канал. Політик переконаний – Трамп має твердий намір домогтися вирішення конфлікту.
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Що розповів Рубіо
За словами держсекретаря, реальність свідчить про те, що обидві сторони, Росія та Україна, зазнають значних втрат через війну й зацікавлені в її завершенні.
Водночас він наголосив – і президент України Зеленський, і російський диктатор Путін керуються власними внутрішніми інтересами.
Це (війна – 24 Канал) не закінчиться з максималістськими цілями однієї зі сторін, доведеться виконати багато важкої роботи. Я думаю, що тільки США під керівництвом президента Трампа можуть зробити це можливим, але це буде нелегко і потребуватиме певного часу,
– заявив Рубіо.
До слова, також посадовець повідомив, що Трамп має серйозний намір придбати Гренландію, вважаючи це питанням національних інтересів США. Слова президента США про стратегічне значення регіону – "не жарт".