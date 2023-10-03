Не допомагати нам – трагічно для них: чи є в США план, як закінчити війну в Україні

Українські воїни продовжують виборювати перемогу на полі бою, світ – підтримувати Україну. Однак перед нашими партнерами, зокрема Сполученими Штатами, постає питання, що робити далі.

Війна в Україні є дискусійною через різні аспекти. Однак дещо таки є зрозумілим само собою. Мовиться про повернення усіх територій, необхідність покарання для воєнних злочинців та виплату репарацій Україні. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Валентин Гладких, пояснивши, які питання викликають у наших союзників найбільше суперечок.

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Чи зменшиться підтримка США

Сенатор від Республіканської партії днями Ліндсі Грем заявив, що припинення допомоги Україні з боку США матиме набагато трагічніші наслідки для їхньої країни ніж Афганістан. Він навіть додав, що усім республіканцям, зокрема, й Дональду Трампу варто зрозуміти, що їхня позиція щодо підтримки України є хибною.

Це є свідченням того, що вони прекрасно усвідомлюють, що війна в Україні – це не щось віддалене і не значуще. А це є одним із пріоритетних викликів, які сьогодні стоять перед людством. А США як країна, яка претендує на глобальне лідерство, безумовно, мусить брати участь у розв'язанні цієї війни,

– наголосив Валентин Гладких.

Фундаментом для подальшого врегулювання ситуації має стати українська формула миру, яку зокрема підтримали на Генасамблеї ООН. І хоч деталі поки невідомі, однак виникають сумніви, що її можуть застосувати, якщо у Росії залишиться теперішній політичний режим.

Натомість як в Сполучених Штатах, так і в Європі неодноразово наголошували, що у них немає мети змінити політичний режим у Росії.

"Власне, й Україна не ставить собі таке за мету. Але з одного боку це є передумовою для подальшого врегулювання, а з іншого – неминучим наслідком процесів, які сьогодні відбуваються зокрема на полі бою", – зауважив політолог.

Валентин Гладких про закінчення війни в Україні й підтримку США: дивіться відео

Майбутнє Росії викликає стурбованість

Що цікаво, закінчення війни в Україні, зокрема повернення територіальної цілісності чи покарання воєнних злочинців – не є предметом дискусій. Усім зрозуміло, що це безальтернативний сценарій.

Не дискутують і на тему репарацій для України, але можуть обговорювати механізми та обсяги.

Предметом величезної дискусії та зоною незнання є майбутнє Росії. Що станеться з Росією у разі того чи іншого варіанту завершення війни. І тут, безумовно, є чималі побоювання,

– зазначив Гладких.

Китай боїться, що користуючись слабкістю Росії, посиляться його опоненти. Штати бояться, що через послаблення Росії посилиться Китай. ,

У Європі бояться, що через дестабілізацію в Росії, там може утворитись величезний пояс нестабільності. Мовиться про наявність там безлічі небезпечних військових, ядерних об'єктів, зброї масового знищення та технології, що можуть потрапити не в ті руки.

"Звичайно, ці ризики не можуть ігнорувати. Їх обговорюють та через них дискутують. Але я не хотів би, щоб з цього робили хибні висновки. Те, що робить Росія в Україні – це є реальною небезпекою, а те, що може відбутись в Росії – лише потенційні ризики", – підкреслив політолог.

Тож ситуація в Україні, досягнення справедливого миру є пріоритетом, але вирішити її намагаються шляхом мінімізації потенційних ризиків.

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