Не допомагати нам – трагічно для них: чи є в США план, як закінчити війну в Україні
Українські воїни продовжують виборювати перемогу на полі бою, світ – підтримувати Україну. Однак перед нашими партнерами, зокрема Сполученими Штатами, постає питання, що робити далі.
Війна в Україні є дискусійною через різні аспекти. Однак дещо таки є зрозумілим само собою. Мовиться про повернення усіх територій, необхідність покарання для воєнних злочинців та виплату репарацій Україні. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Валентин Гладких, пояснивши, які питання викликають у наших союзників найбільше суперечок.
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Чи зменшиться підтримка США
Сенатор від Республіканської партії днями Ліндсі Грем заявив, що припинення допомоги Україні з боку США матиме набагато трагічніші наслідки для їхньої країни ніж Афганістан. Він навіть додав, що усім республіканцям, зокрема, й Дональду Трампу варто зрозуміти, що їхня позиція щодо підтримки України є хибною.
Це є свідченням того, що вони прекрасно усвідомлюють, що війна в Україні – це не щось віддалене і не значуще. А це є одним із пріоритетних викликів, які сьогодні стоять перед людством. А США як країна, яка претендує на глобальне лідерство, безумовно, мусить брати участь у розв'язанні цієї війни,
– наголосив Валентин Гладких.
Фундаментом для подальшого врегулювання ситуації має стати українська формула миру, яку зокрема підтримали на Генасамблеї ООН. І хоч деталі поки невідомі, однак виникають сумніви, що її можуть застосувати, якщо у Росії залишиться теперішній політичний режим.
Натомість як в Сполучених Штатах, так і в Європі неодноразово наголошували, що у них немає мети змінити політичний режим у Росії.
"Власне, й Україна не ставить собі таке за мету. Але з одного боку це є передумовою для подальшого врегулювання, а з іншого – неминучим наслідком процесів, які сьогодні відбуваються зокрема на полі бою", – зауважив політолог.
Валентин Гладких про закінчення війни в Україні й підтримку США: дивіться відео
Майбутнє Росії викликає стурбованість
Що цікаво, закінчення війни в Україні, зокрема повернення територіальної цілісності чи покарання воєнних злочинців – не є предметом дискусій. Усім зрозуміло, що це безальтернативний сценарій.
Не дискутують і на тему репарацій для України, але можуть обговорювати механізми та обсяги.
Предметом величезної дискусії та зоною незнання є майбутнє Росії. Що станеться з Росією у разі того чи іншого варіанту завершення війни. І тут, безумовно, є чималі побоювання,
– зазначив Гладких.
Китай боїться, що користуючись слабкістю Росії, посиляться його опоненти. Штати бояться, що через послаблення Росії посилиться Китай. ,
У Європі бояться, що через дестабілізацію в Росії, там може утворитись величезний пояс нестабільності. Мовиться про наявність там безлічі небезпечних військових, ядерних об'єктів, зброї масового знищення та технології, що можуть потрапити не в ті руки.
"Звичайно, ці ризики не можуть ігнорувати. Їх обговорюють та через них дискутують. Але я не хотів би, щоб з цього робили хибні висновки. Те, що робить Росія в Україні – це є реальною небезпекою, а те, що може відбутись в Росії – лише потенційні ризики", – підкреслив політолог.
Тож ситуація в Україні, досягнення справедливого миру є пріоритетом, але вирішити її намагаються шляхом мінімізації потенційних ризиків.
Підтримка США: останні новини
- Нещодавно Джо Байден повідомив, що депутати від демократичної та від республіканської партій уклали певну угоду про підтримку України. Жодних деталей він не надав, однак відомо, що угодою передбачають підтримку нашої держави без переривання військової допомоги.
- Одним зі свідчень цього можна вважати анонс Білого дому про новий пакет військової допомоги для України. Поки він у процесі затвердження. За словами речниці Білого дому Карін-Жан П'єр, це є сигналом, що США продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться.
- У виданні The Wall Street Journal повідомили, що Пентагон має можливості передати Україні більш як 5 мільярдів доларів. Ця сума може покрити витрати України на пів року, за умови, якщо вони будуть такими ж, як і торік.