Сьогодні Україна, як ніколи за ці три роки війни, близька до миру, – Зеленський

Володимир Зеленський вважає, що зараз Україна, як ніколи за 3 роки повномасштабної війни з Росією, близька до миру. Президент України додав, що нині слід зробити все, щоб відновити стабільність і забезпечити справедливий мир для всіх українців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для Associated Press.

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Зеленський зробив нову заяву про мир

В інтерв'ю Володимир Зеленський поділився думками про те, коли в Україні може настати мир. Український лідер наголосив, що нині держава та суспільство роблять усе можливе для його наближення.

На думку Зеленського, сьогодні Україна, як ніколи до цього, близька до миру.

І сьогодні ми, як ніколи за ці три роки війни, близькі до нього. Ми захистили нашу державу, нашу незалежність, нашу країну,

– наголосив Зеленський.

Разом з тим, президент зауважив, що Україна зазнала величезних втрат у цій кровопролитній війні. Зеленський заявив, що надзвичайно пишається героїчним українським народом. За його словами, нині Україна повинна зробити все, щоб відновити стабільність і забезпечити справедливий мир.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що перемовини США з Росією без участі України небезпечні для всіх. За словами президента України, новий американський лідер Дональд Трамп може посадити російського диктатора за стіл переговорів, погрожуючи санкціями, спрямованими на енергетичну й банківську системи, а також продовженням підтримки ЗСУ.

Крім того, Зеленський додав, що Путін боїться прямих переговорів з Україною. За словами українського лідера, російський диктатор вважає, що сісти за стіл переговорів з Україною – це "його програш і слабкість". Натомість Кремль продовжує просувати старий наратив, що це "війна між Заходом і Росією", тому що визнати, що він програє Україні, для нього нестерпно. Ба більше, за словами Зеленського, Путін цю так звану "війну із НАТО та Заходом" нібито виграє.

"Він хоче показати, що Україна не є суверенним суб'єктом, що він воює з НАТО й Заходом, тож навіщо йому говорити з Україною? У своїй свідомості він воює з Америкою – і вважає, що перемагає", – заявив Зеленський.