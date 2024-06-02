Ніхто не має права розповідати нам, як повинна закінчитися ця війна, – Зеленський

Президент України висловився щодо умов, на яких має закінчитись повномасштабна війна. Він вважає, що ніхто не має права вказувати нам, як саме це повинно статись.

Під час розмови із журналістами у Сінгапурі, Зеленський порівняв позиції США та Китаю щодо Саміту світу та зазначив, що Пекін намагається його зірвати. Він відповів на запитання, чи погодиться взяти участь в окремій конференції, яку планують провести Китай та Бразилія за участю Росії.

Дивіться також Ракетні удари знищують цілі вулиці: безпекова ситуація на Харківщині погіршується

Україна була готова чути думки кожної зі сторін

Володимир Зеленський наголосив, що ніхто не має права розповідати нам, як має закінчитися ця війна.

Вона має закінчитися згідно із законом, відповідно до міжнародного права. По справедливості. І це неодмінно. Ми запросили і Китай, і Бразилію, і всі країни запрошуємо,

– сказав президент України.

Він також сказав, що ми готові були чути думки кожної з країн, але на нашій платформі, яку ми організували разом зі швейцарською стороною. Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь, який також бере участь у зустрічі в Сінгапурі, заявив, що його країна намагається не підтримувати ні Росію, ні Україну. До слова, він назвав повномасштабну війну в Україні "українською кризою".

За його словами, Китай відповідально підходить до просування мирних переговорів.

При цьому на питання про конкретні та негайні заходи щодо припинення війни, які можна було б очікувати від Пекіна, китайський міністр не відповів.

Зеленський назвав єдину річ, яку світ уже зробив для України