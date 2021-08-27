Закликали Байдена піти у відставку: у Білому домі відповіли республіканцям

Після теракту в Афганістані республіканці заговорили про ймовірну відставку Джо Байдена. На це вже відреагували у Білому домі.

Там наголосили, що зараз – не час для політиканства. На цього під час брифінгу наголосила Джен Псакі, речниця адміністрації президента США.

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Реакція Білого дому на чутки про відставку

Республіканці наполягають, що, Байден мав би добровільно піти у відставку з посади глави держави. Все тому, що виведення американських військ з Афганістану "пішло не за сценарієм",

Від рук терористів загинули 12 американських військових. Тому це не день для політики,

– відповіла Псакі журналістам.

З"Ми хотіли б, аби будь-який американець був відданий боротьбі за країну та ліквідацію терористів, де б вони не перебували. Це день вшанування пам'яті", – наголосила посадовиця.

Що сталося в Афганістані: коротко