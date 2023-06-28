Кадиров збрехав: Янгулбаєв пояснив, чому кадирівці не поспішали до Ростова
Кадирівці так поспішали захистити Росію від ПВК "Вагнера", що до Московської області доїхали вже по закінченню заколоту. Неспішно вони напередодні їхали й до Ростова, де на той момент вже закріпились вагнерівці. Затор став для кадирівців хорошим виправданням, чому вони так і не встигли на порятунок Росії від "громадянської війни".
Насправді захищати російські інтереси кадирівці зовсім не поспішали. У зіткненні з вагнерівцями вони, найімовірніше, все одно б програли. Про це 24 Каналу розповів правозахисник з Чечні Абубакар Янгулбаєв.
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Кадирівці були з "голими руками"
Після того, як Євгеній Пригожин оголосив про проведення військового заколоту, Рамзану Кадирову надійшло завдання. Відреагував він на нього лише через 16 годин і розповів, що вже начебто відправив 3 тисячі своїх бійців з України в Ростов.
Це неправда. Ми підрахували, що в цій колоні БТРів не могло їхати понад 1200 осіб. Вони не доїхали, бо застрягли в заторі, але вони й не дуже поспішали,
– зауважив Абубакар Янгулбаєв.
Між кадирівцями та вагнерівцями не було боєзіткнень. Однак навіть якби вони десь все ж зустрілись, то кадирівці сумнівно змогли б бути ефективними. Адже на той момент ПВК "Вагнера" вже захопили Ростов-на-Дону, зайняли всі оборонні позиції.
Ба більше, вагнерівці замінували в'їзди поруч зі шлагбаумами та мали у своєму розпорядженні танки.
"У кадирівців були БТРи, та й ті – для транспортування людей без зброї. Незрозуміло було, що Кадиров хотів протиставляти "Вагнеру", – підкреслив правозахисник.
До слова, командир "Ахмату" Апті Алаудінов розповів, що вже до обіду кадирівці заїжджали в Ростов. Хоч на ділі в такий час вони лише виїжджали. Вони прибули туди вже коли вагнерівців зняли з позицій. А кадирівці лише на околицях міста зняли нові тік токи та повернулись назад.
Абубакар Янгулбаєв про затримку кадирівців дорогою до Ростова: дивитись відео
Кадиров може зрадити будь-кого
У ЗМІ публікували інформацію начебто між Кадировим та Пригожиним відбулась розмова. Мовляв, це очільник "Вагнера" вмовив кадирівців не поспішати. Однак, зважаючи на їхній нещодавній публічний конфлікт, така версія є фактично неможливою.
Для Рамзана Кадирова, втім, не є в новинку виявляти прихильність до когось, а потім поставати проти цієї ж людини. Не винятком став і Євгеній Пригожин. Адже до конфлікту лідер Чечні називав його "братом" та нахвалював могутність ПВК "Вагнера".
Це політика Кадирова. Він готовий зрадити будь-кого. В нього багато друзів, яких він "кинув", сам вбив лише тому, що вони не відповідали державній повістці. Чи навіть якщо десь щось сказали проти державної позиції,
– розповів Янгулбаєв.
Таких людей є дуже багато. Власне, це стосується навіть його батька. Хоч він не був прямо причетним до його вбивства, але Кадиров був начальником охорони. Його відповідальність була щонайменше в цьому. Крім того, Кадиров так і не покарав нікого за це.
Так відбулось зокрема тому, що до вбивства були причетні спецслужби Росії. Саме тому Пригожин під час конфлікту заявляв, що "знає таких людей" ще з Чеченської війни. Якщо Кадиров зрадив батька – то йому нескладно буде зрадити Росію чи будь-кого іншого.
Як кадирівці добирались до Ростова: детальніше
- Чи не за добу після початку заколоту Пригожина на події в Росії відреагував Рамзан Кадиров. Він опублікував повідомлення, де назвав дії Пригожина "ножем у спину". Він заявив, що на це треба жорстко відповісти та він готовий. Начебто разом із кадирівцями він виїхав до "зони напруження".
- Бійці "Ахмату" не змогли доїхати до Ростова швидко. У них була доволі велика затримка в часі через те, що вони застрягли у заторі. Тобто поки вагнерівці уже захопили Воронеж та рухались далі, кадирівці навіть не були на місці.
- Зверніть увагу, що до Московської області кадирівці прибули вранці 25 червня. На той момент, нагадаємо, заколот уже був закінчений. Ввечері 24 червня Пригожин розвернув колони вагнерівців. Звісно ж, війська Кадирова знімали бравадні відео. На цьому їхнє шоу і завершилось.