Коли статус зрадника – не завада: куди літав Пригожин після заколоту

Наприкінці червня Євгєній Пригожин організував збройний заколот. У мережі з'явилася демонстрація, куди глава ПВК "Вагнера" літав у дні "маршу справедливості" та після нього.

Відео вдалося створити завдяки сервісу flightradar24. На ньому можна побачити, що з 24 червня літак Пригожина здійснив чимало польотів. Зокрема, до Петербурга та Москви.

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Куди міг літати Пригожин

Виклав відеоінфографіку з можливими польотами Пригожина журналіст Financial Times Стівен Бернард. Вона показує нам, що ватажок ПВК "Вагнера" лиш кілька разів був у Мінську. А так, здебільшого він перебував у північній столиці Росії. Частенько літав на день до Москви. Ось, який вигляд має перелік його перельотів:

25 червня

1-й політ з Петербурга до Ростова

2-й політ з Ростова до Петербурга

27 червня

1-й політ з Петербурга до Ростова

2-й політ з Ростова до Мінська

3-й політ до Москви

4-й політ з Москви до Петербурга

Куди Пригожин міг літати після заколоту: дивіться відео

Після цього було значно менше польотів в один день:

29 червня з Петербурга до Москви

з Петербурга до Москви 30 червня з Москви до Петербурга

з Москви до Петербурга 1 липня з Петербурга до Мінська

з Петербурга до Мінська 3 липня з Петербурга до Москви

з Петербурга до Москви 3 липня з Москви до Петербурга

з Москви до Петербурга 5 липня з Петербурга до Москви

6 липня

1-й політ з Москви в район між Воронежем і Саратовим

2-й політ звідти назад до Москви.

Ситуація навколо Пригожина дуже цікава. Його спочатку називали зрадником і намагалися закенселити. Але ті ж перельоти свідчать, що він спокійно пересувається Росією та не відчуває жодного дискомфорту з цього приводу.

Що відбувається з Пригожиним і ПВК "Вагнера"