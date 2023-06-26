За кадром заколоту залишилася найцікавіша частина, – у ГУР анонсували гучні події у Росії
У ситуації з заколотом Пригожина існує непублічна частина. У ГУР запевняють, що вона значно цікавіша за те, що ми спостерігали у вихідні.
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу "FREEDOM" сказав, що скоро ми спостерігатимемо за цікавішими подіями в Росії, пише 24 Канал.
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Незабаром в Росії будуть зміни
За словами Юсова, непублічна частина заколоту Пригожина набагато цікавіша, ніж те, що відбувалось у Ростовській області.
Незабаром ми більше стежитимемо за цими процесами, і в тому числі за тими кадровими перестановками, які відбуватимуться на території Росії,
– сказав Юсов.
Він зазначив, що щомісяця в країні-агресорці відбуваються кризові події та внутрішні конфлікти. І те, що трапилось, не одиничний випадок, а тенденція. І ця динаміка говорить про початок краху режиму Путіна.
Представник розвідки зазначив, що мовиться про конфлікт не однієї людини й не одного формування. При цьому Юсов підкреслив, що всі вони учасники злочинного режиму і для України немає різниці, як все для них складеться.
Пригожин кудись зник, а міноборони удає, що Шойгу на місці
- Міноборони Росії опублікували відео з Шойгу, заявивши, що він перебуває у зоні бойових дій. Але дата, місце та час фільмування невідомі. Російські воєнкори стверджують, що відео може бути старішим – у п'ятницю 23 червня повідомлялося, що Шойгу "відвідував з інспекцією Білгородську область для перевірки військ та позицій". Тобто відео могло зніматися там ще до заколоту Пригожина.
- Вочевидь, відео з Шойгу вкинули для того, аби удати, що нібито "нічого суттєвого не сталось". При цьому незрозуміло, куди зник Пригожин.
- Так, після підписання угоди за посередництва Лукашенка Пригожина ніхто не бачив, він не виходить на зв'язок. Паралельно з цим російські ЗМІ стверджують, що справу проти Пригожина досі не закрито.