"Тракторе, у нас скасування": у Росії засипають ями, що мали б зупинити вагнерівців
Після того, як власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин вирішив відвести своїх найманців, які прямували на Москву, у польові табори, російські комунальники почали активно працювати на дорогах. Так, у мережі опублікували відео, де росіяни засипають ями, які вони вирили для протидії вагнерівцям.
Ці ями буцімто мали зупинити просування важкої техніки найманців ПВК "Вагнера". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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У Росії на повну працюють комунальники
В Липецькій області поблизу міста Чаплигін увечері 24 червня помітили велику кількість комунальників. Вони приїхали, щоб латати ями на дорогах, які до цього активно викопували, щоб зупинити просування Пригожина до російської столиці.
Російські комунальники активно працюють на дорогах у країні-агресорці: дивіться відео
Крім цього, вони привезли з собою трактор, який мав би допомогти у роботі. Але ось нещастя, росіяни настільки не хотіли, щоб кухар Путіна прорвався до Москви, що ці ями на дорогах вийшли широкими та достатньо глибокими.
Тож тепер, вочевидь, російські комунальники муситимуть працювати самостійно, використовуючи лопати. Наразі достеменно невідомо скільки таких ям по всіх дорогах у Росії. Крім того, окупанти не зазначили, скільки часу знадобиться, щоб відновити рух цими дорогами.
Що відомо про заколот Вагнера
- Ватажок ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин увечері 23 червня оголосив заколот військовому керівництву Росії. Цьому, ймовірно, передував ракетний обстріл тилових позицій вагнерівців, яким, за словами Пригожина, особисто керував Шойгу. Після цього кухар Путіна оголосив про "помсту" російській владі й пригрозив, що хоче особисто зустрітися з Шойгу та Гєрасімовим.
- Уже зранку 24 червня стало відомо про захоплення вагнерівцями військових об'єктів в Ростові-на-Дону та у Воронезькій області. Цю інформацію підтвердив і Владімір Путін, назвавши ці події "внутрішнім зрадництвом" і віддавши наказ ліквідувати вагнерівців, які влаштували заколот.
- У DeepState наголосили, що всього Пригожин контролював понад 5 тисяч квадратних кілометрів території країни-агресорки. Це були як населені пункти, так і дороги у Росії.
- Вже ввечері 24 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що провів переговори з Пригожиним. На них вони домовилися про те, що ватажок вагнерівців відведе своє військо та повернеться у польові пункти на фронті.
- Цю інформацію підтвердив і сам Пригожин, зазначивши, що буцімто хотів уникнути кровопролиття. Крім того, він зазначив, що покидає Ростов та інші захоплені російські міста.