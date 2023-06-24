"Тракторе, у нас скасування": у Росії засипають ями, що мали б зупинити вагнерівців

Після того, як власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин вирішив відвести своїх найманців, які прямували на Москву, у польові табори, російські комунальники почали активно працювати на дорогах. Так, у мережі опублікували відео, де росіяни засипають ями, які вони вирили для протидії вагнерівцям.

Ці ями буцімто мали зупинити просування важкої техніки найманців ПВК "Вагнера". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Росії на повну працюють комунальники

В Липецькій області поблизу міста Чаплигін увечері 24 червня помітили велику кількість комунальників. Вони приїхали, щоб латати ями на дорогах, які до цього активно викопували, щоб зупинити просування Пригожина до російської столиці.

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Крім цього, вони привезли з собою трактор, який мав би допомогти у роботі. Але ось нещастя, росіяни настільки не хотіли, щоб кухар Путіна прорвався до Москви, що ці ями на дорогах вийшли широкими та достатньо глибокими.

Тож тепер, вочевидь, російські комунальники муситимуть працювати самостійно, використовуючи лопати. Наразі достеменно невідомо скільки таких ям по всіх дорогах у Росії. Крім того, окупанти не зазначили, скільки часу знадобиться, щоб відновити рух цими дорогами.

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