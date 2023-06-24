Заколот Пригожина у Росії застав західних лідерів зненацька, – CNN

Засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин увечері 23 червня почав заколот проти російського військового командування. Такі події стали справжньою несподіванкою для лідерів Заходу, заставши їх геть зненацька.

Попри це, журналісти видання CNN зазначили, що очільники західних країн все ж вирішили не втручатися у внутрішні події країни-агресорки. Адже, Путін це може використати задля своїх амбіцій та погіршити становище заколоту в країні.

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Події у Росії здивували країни Заходу

Автори видання зазначили, що чиновники в адміністрації американського президента Байдена скликали екстрену нараду 23 червня ввечері. Там вони вирішили оцінити події, які розгорталися настільки швидко, що "застали зненацька чиновників США та Європи".

У CNN також зауважили, що попри напруженість між Пригожиним та міністерством оборони Росії, представники розвідки США та Європи не передбачали того, що кухар Путіна піде штурмом на Ростовську область своїми силами. У відомствах також сказали, що наразі неможливо передбачити, що наразі планує Пригожин.

Важко сказати, що було розмовами, а що реальністю. Однак температура (між Пригожиним і Шойгу – 24 Канал), очевидно, зростала,

– сказали представники західної розвідки.

Один з чиновників, який побажав лишитися анонімним, сказав, що Захід спостерігатиме за тим, що відбуватиметься протягом наступних 24 – 48 годин. За його словами після цього, ймовірно, у ПВК "Вагнера" почнеться дефіцит постачання і забезпечення власних військ.

Наостанок, американські чи європейські чиновники сказали, що їм незрозуміло, наскільки заздалегідь Пригожин планував атаку. Так, одне з джерел зазначило, що, схоже, на організацію знадобилося щонайменше кілька днів. Водночас інше джерело наголосило, що Ростов розташований дуже близько до лінії фронту в Україні, тому, можливо, не потрібно було часу, що здійснити цей заколот.

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