"Це вже не тактична, а стратегічна поразка": Путін сам собі вирив політичну могилу

Після бунту вагнерівців на чолі з Євгєніє Пригожиним можна визнати, що кремлівський диктатор Владімір Путін зазнав політичного фіаско. Весь світ побачив, що диктатор вже не здатен керувати Росією.

Таку думку 24 Каналу озвучив білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко. За його словами, успішний контрнаступ ЗСУ остаточно розвалить систему влади у Росії.

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Падіння путінського режиму

Павло Латушко зазначив, що усі світові ЗМІ говорять про події у Росії. Остаточно доведено, що Путін не має жодного впливу, його накази не виконуються. До прикладу, вагнерівці не підписали контракт з міноборони, а згодом розпочали бунт.

Путін зазнав політичного фіаско. Це вже не тактична, а стратегічна поразка. Він почав війну, яку програє, отримав удар у спину всередині Росії. Це показало некерованість країною, бо накази головнокомандувача відмовляться виконувати ,

– підкреслив він.

Путін буде намагатись втримувати свою владу силою, але стоїть питання, чи погодяться силові структури у Росії далі захищати диктатора. Білоруський опозиціонер переконаний, що успішний контрнаступ ЗСУ остаточно розвалить путінський режим.

Ввечері 23 червня Євгєній Пригожин оголосив війну міноборони Росії. У ніч на 24 червня вагнерівці захопили всі військові об'єкти у Ростові, включно з аеродромом, досягли успіху у Воронежі та дійшли на відстань 200 кілометрів до Москви.

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