"Це вже не тактична, а стратегічна поразка": Путін сам собі вирив політичну могилу
Після бунту вагнерівців на чолі з Євгєніє Пригожиним можна визнати, що кремлівський диктатор Владімір Путін зазнав політичного фіаско. Весь світ побачив, що диктатор вже не здатен керувати Росією.
Таку думку 24 Каналу озвучив білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко. За його словами, успішний контрнаступ ЗСУ остаточно розвалить систему влади у Росії.
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Падіння путінського режиму
Павло Латушко зазначив, що усі світові ЗМІ говорять про події у Росії. Остаточно доведено, що Путін не має жодного впливу, його накази не виконуються. До прикладу, вагнерівці не підписали контракт з міноборони, а згодом розпочали бунт.
Путін зазнав політичного фіаско. Це вже не тактична, а стратегічна поразка. Він почав війну, яку програє, отримав удар у спину всередині Росії. Це показало некерованість країною, бо накази головнокомандувача відмовляться виконувати ,
– підкреслив він.
Путін буде намагатись втримувати свою владу силою, але стоїть питання, чи погодяться силові структури у Росії далі захищати диктатора. Білоруський опозиціонер переконаний, що успішний контрнаступ ЗСУ остаточно розвалить путінський режим.
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Спроба "перевороту" у Росії: останні новини
- В американському Інституті вивчення війни повідомляють, що Путін намагається представити Пригожина корупціонером і брехуном, щоб зруйнувати його репутацію серед вагнерівців та у російському суспільстві Вперше після заснування ПВК "Вагнера" диктатор публічно заявив, що Кремль "повністю фінансує" та "повністю постачає" вагнерівців.
- Видання The Washington Post написало, що заколот Пригожина став найжорсткішим викликом для Путіна за 23 роки при владі. Багато хто з верхівки російської політики та бізнесу не впевнені, що кремлівський диктатор зможе оговтатись від цього.
- Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що бунт вагнерівців потужно вплинув на політичне здоров'я Путіна, а наслідки він буде відчувати ще доволі тривалий час.