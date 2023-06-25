Відмовилися захищати Путіна від Пригожина: ЗМІ з'ясували долю військових, що склали зброю

У Кремля немає претензій до бойовиків ПВК "Вагнера" та Євгенія Пригожина, який вчинив невдалий заколот. Натомість у Росії не пробачать звичайних військових за відмову битися з його найманцями.

Російських військових, що склали зброю під час заколоту Євгенія Пригожина 24 червня, ймовірно покарають. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Яке покарання чекає на солдатів

У Росії судитимуть за державну зраду тих військових, що не стали воювати проти бойовиків Пригожина під час його невдалої спроби перевороту. Мовиться про солдатів, що допустили захоплення штабу Південного воєнного округу у Ростові найманцями ПВК "Вагнера".

Ці дані є попередніми. Наразі немає офіційного підтвердження цієї інформації.

Однією з перших про покарання заговорила російська пропагандистка Анастасія Кашеварова. За її словами, ці військові вже затримані.

Хлопцям у штабі ПВО сказали скласти зброю якісь полковники, тепер частину цих хлопців затримали та звинувачують у зраді, хоча вони виконували наказ,

– написала вона.

За її словами, солдати буцімто були готові оборонятися. Кашеварова закликала військове керівництво відпустити їх.

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