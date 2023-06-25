Відмовилися захищати Путіна від Пригожина: ЗМІ з'ясували долю військових, що склали зброю
Джерело:ASTRA
У Кремля немає претензій до бойовиків ПВК "Вагнера" та Євгенія Пригожина, який вчинив невдалий заколот. Натомість у Росії не пробачать звичайних військових за відмову битися з його найманцями.
Російських військових, що склали зброю під час заколоту Євгенія Пригожина 24 червня, ймовірно покарають. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Яке покарання чекає на солдатів
У Росії судитимуть за державну зраду тих військових, що не стали воювати проти бойовиків Пригожина під час його невдалої спроби перевороту. Мовиться про солдатів, що допустили захоплення штабу Південного воєнного округу у Ростові найманцями ПВК "Вагнера".Зверніть увагу! Ці дані є попередніми. Наразі немає офіційного підтвердження цієї інформації.
Однією з перших про покарання заговорила російська пропагандистка Анастасія Кашеварова. За її словами, ці військові вже затримані.
Хлопцям у штабі ПВО сказали скласти зброю якісь полковники, тепер частину цих хлопців затримали та звинувачують у зраді, хоча вони виконували наказ,
– написала вона.
За її словами, солдати буцімто були готові оборонятися. Кашеварова закликала військове керівництво відпустити їх.
Путіна зрадили не тільки ростовські солдати
- Під час невдалого заколоту у Росії деякі окупанти залишили свої позиції на фронті в Україні. Так, з-під Мар'їнки втекли кадирівські підрозділи "Ахмат-Восток".
- Нещодавно російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський у розмові з 24 Каналом назвав прізвища тих, хто став на бік Пригожина. За його словами, ватажка найманців підтримали генерали Мізінцев, Євкуров та Алєксєєв.
- Також у ЗМІ з'явилася інформація про те, що "кухаря Путіна" ймовірно підтримав Сєргєй Суровікін. Однак це не завадило генералу записати звернення до найманців із закликом здатися.
- У самому Ростові цивільне населення розділилося на 2 табори. Деякі мешканці проганяли вагнерівців, бо розуміли та боялися, що російська армія здатна знищити місто разом із цивільним населенням. Інші були настільки лояльними до Пригожина та його найманців, що почали фотографуватися з бойовиками, тиснути їм руки та носити воду з їжею цим військовим злочинцям.