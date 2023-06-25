У мережі показали удар по мосту під Воронежем: армію Путіна не бентежили цивільні авто поруч
Один учасників дорожнього руху зафільмував на свій відеореєстратор, як російські військові знищують міст під Воронежем. Їх не збентежило, що по переправі у цей час рухалися цивільні автівки.
Російська військова авіація спробувала знищити міст у Воронезькій області. Інцидент стався під час заколоту, який Євгеній Пригожин спочатку раптово почав, а потім так само несподівано скасував, передає 24 Канал.
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Путінську владу не турбує доля "холопів"
Російські літаки обстріляли міст у Воронезькій області у суботу, 24 червня. Військові намагалися у такий спосіб зупинити просування колон ПВК "Вагнера", що рухалися у бік Москви.
Однак влада не стала перекривати дороги та опікуватися безпекою свого населення. Військова авіація обстріляла міст у той момент, коли по трасі їхали цивільні автівки. Це вкотре доводить, що Кремлю байдуже на росіян.
На кадрах видно, як одна з авіабомб падає поряд із трасою. Згодом уламки влучають у лобове скло. Після цього автівка очевидця перевертається. У цій машині їхала подружня пара та їхня дитина. Усі вони постраждали. На відео можна побачити, що поряд із місцем удару проїжджали ще мінімум 2 легковики.
За попередньою інформацією, російська авіація скинула на автотрасу 4 авіабомби. Пригожинські канали заявляють, що внаслідок ударів ніхто з найманців ПВК "Вагнера" не був вбитий та не постраждав. А цивільні, навпаки, могли отримати поранення або навіть загинути.
Російські військові знищують міст під Воронежем разом із цивільними: відео
А ще під час збройного перевороту між вагнерівцями та військовим армії Росії зав'язався бій. Сутичка відбулася біля села Єлизаветівка Воронезької області. У результаті 19 будинків було пошкоджено.
Що ще сталося у Воронезькій області під час заколоту Пригожина
- У Воронежі нещодавно пролунав вибух. Снаряд влучив по території житлового комплексу "Озерки" та пошкодив чимало автівок на парковці.
- В той день біля селища Бугаївка військові стріляли по цивільних. Вони завдали удару по вантажівці та вбили водія фури разом із пасажиром.
- Поблизу Воронежа сталася пожежа на нафтобазі. Очевидці заявили, що бачили військові гелікоптери перед вибухом. Це могли бути вертольоти вагнерівців.
- Також в області лунали сирени. А та нафтобаза горіла цілу ніч. Пожежники боролися з полум'ям протягом 12 годин. У результаті був зруйнований резервуар з авіаційним керосином на 5 тисяч кубометрів.