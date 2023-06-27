Такі речі не пробачаються, – полковник запасу ЗСУ спрогнозував долю Пригожина

Після невдалого заколоту Євгенію Пригожину вдалося уникнути покарання та заховатися в Білорусі. Проте доля його найманців з ПВК "Вагнера" наразі невідома.

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан зауважив, що з 1 липня напевно в Україні вже не буде такого підрозділу або ж "охоронної компанії", як ПВК "Вагнера". Про це він розповів 24 Каналу.

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Питання вирішене

Частина вагнерівців має підписати контракт з міністерством оборони Росії й "розчинитися" в російській армії.

Проте вагнерівці вийшли з регулярної армії. ПВК перекупало собі спеціалістів більш менш розумних з армійських структур. А тепер ці люди повернуться назад, можливо й на ті самі посади, з яких уходили у ПВК "Вагнера",

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

А частина найманців з Пригожиним розташується в Білорусі, поки вони не вирішать йти "на Москву" чи, можливо спробують з Білорусі втекти в Африку.

Роман Світан припустив, яка доля чекає Пригожина та вагнерівців: дивіться відео

Там немає такого негатива до Пригожина. А також можливо до Африки не дотягнуться руки знищити його. Хоча, це малоймовірно,

– припустив військовий експерт.

Адже люди, яких підставив Пригожин, знайдуть його будь-де.

"Напевно він не помре своєю смертю. Звичайно це відбудеться не завтра. Але такі речі, які він зробив, не пробачаються. Зараз можливо загладять цю ситуацію. Проте доля Пригожина та верхівки ПВК "Вагнера" вже вирішена. Питання тільки в часі та засобах", – наголосив Роман Світан.

Наслідки "перевороту" Пригожина

В Росії закрили кримінальну справу проти заколоту Пригожина. Пояснили це тим, що розслідування нібито встановило, що учасники "перевороту" 24 червня припинили злочинні дії. Водночас Пригожин вже прибув до Білорусі, що підтвердив сам Алєксандр Лукашенко.

Раніше з'явилась інформація про те, що нібито для вагнерівців будуються табори в Могилевській області на відстані 200 кілометрів від кордону з Україною. Проте у ДПСУ наразі не підтвердили цю інформацію. Та наголосили, що уважно слідкують за діями вагнерівців.

Крім того, російських військових, які підтримали заколот Пригожина, вже карають за наказом Шойгу на територіях Донецької та Запорізької областей. З них формують окремі штурмові загони і відправляють повертати втрачені позиції.