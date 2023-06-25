Путін не контролює ситуацію, – Жданов припустив, що Пригожин зміг добитися свого
Після влучання по тилових позиціях вагнерівців, Євген Пригожин вимагав віддати йому Сєргєя Шойгу. Саме він, на думку кримінальника, віддав наказ про удар. Однак, звісно, ніхто не поспішав задовольняти забаганки Пригожина. Це й стало причиною для початку заколоту. Але не все у цій ситуації однозначно.
Про це на своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. На його думку, вимоги Пригожина ще можуть виконати. А якщо ні – це може стати передумовою для нового заколоту.
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Пригожин міг досягнути свого
Громадянська війна в Росії, яку офіційно оголосив Євгеній Пригожин, була дивовижно короткою. Всього за день вагнерівці змогли фактично безперешкодно дійти до Московської області. Однак всього за 200 кілометрів до Москви Пригожин заявив, що розвертає колони своїх бойовиків.
За інформацією анонімного джерела з російської ФСБ, Пригожин свого досягнув. Йому пообіцяли в обмін на те, щоб він не йшов на Москву, розв'язувати питання про зняття Шойгу та Валерія Герасимова з посад.
Не здивуюсь, що Пригожин претендуватиме на крісло міністра оборони. В будь-якому випадку, Пригожин свого досягнув. Якщо Шойгу чи Герасимова знімуть, то він переміг,
– припустив Олег Жданов.
Зрештою, керівник ПВК "Вагнера" справді досягнув іншої цілі – делегітимізував Путіна. Він показав світові, що сьогодні російський диктатор не контролює ситуацію навіть всередині своєї країни. Адже будь-яке питання може збройним шляхом вирішити умовний Пригожин.
"На мою думку, його (Путіна – 24 Канал) подальше перебування при владі – це питання місяця максимум", – зауважив військовий експерт.
Він також додав, що якщо умови Євгенія Пригожина не виконають – "марш справедливості" може повторитись.Зверніть увагу! Офіційної інформації про звільнення чинного міністра оборони або ж начальника ворожого генштабу не було.
Олег Жданов про здобутки Пригожина: дивитись відео
Заколот Пригожина не вдався: останні новини
- Після того, як Євгеній Пригожин домовився про так зване "перемир'я" за посередництва Лукашенка, зв'язок із ним обірвався. Востаннє його бачили при виїзді з Ростова-на-Дону. У пресслужбі керівника "Вагнера" запевнили, що Пригожин особисто "передасть усім привіт", як матиме змогу та стабільний зв'язок.
- Не виключено, що він міг поїхати навіть до Білорусі. Адже прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков наголосив, що Пригожину не висуватимуть звинувачень, а він виїде до сусідньої країни. Можливо, саме такими були "гарантії безпеки" від білоруського диктатора Олександра Лукашенка.
- Хоч "марш справедливості" завершений, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен переконаний, що напруга в Росії після пригожинського заколоту ще не вичерпала себе. Він прогнозує, що хаос в Росії через останні події може затягнутися навіть на місяці.