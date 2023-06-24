Путін цього не очікував, – Христо Грозєв оцінив реакцію союзників диктатора на заколот в Росії

Пригожинський заколот в Росії закінчився так само швидко, як і почався. Однак події в Росії проявили багато цікавих моментів, зокрема й реакцію союзників Путіна. Схоже, розраховувати йому особливо немає на кого.

Про це 24 Каналу розповів журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. Найближчі партнери Росії фактично ніяк не відреагувати на заколот в країні-терориста. Для Владіміра Путіна це поганий знак.

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Реакції союзників не було

Для Росії чи не найголовнішим союзником у війні проти України є Іран. Ця країна у військовому плані допомагає Росії найбільше. Однак доволі цікавою була реакція Тегерану на заколот, який розпочав Євгеній Пригожин.

Неочікувано Іран не став на сторону Владіміра Путіна. Там сказали, що все, що відбувається в Росії є її внутрішніми справами. Коментувати цього не будуть.

Путін цього не очікував цього. Дуже цікаво, що Іран вважає, що не можна передбачити (розвиток подій – 24 Канал), тому вони не обирають нічию сторону,

– зазначив Христо Грозєв.

Ніяк не прокоментував події у Росії й Китай. Найімовірніше, що російський диктатор не знайшов би союзників, що могли б допомогти йому у доволі скрутній ситуації.

"Сила Путіна була тільки в тому, що він був прикладом для наслідування. Цей приклад не включав можливість, що проти нього повстануть свої ж люди, яких він сам довго створював", – наголосив Грозєв.

Цілком ймовірно, що й угорська влада, прихильна до Владіміра Путіна, перестане його підтримувати. Принаймні так очевидно, як це було раніше.

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Чи є збройна підтримка Путіна всередині Росії

Владімір Путін найбільшу надію покладав на лояльних до нього чеченських друзів. Втім це може зіграти проти нього злий жарт. Адже росіяни й так ставляться до чеченців не дуже добре через низку причин.

Це могло б створити умови для переходу армії на сторону Пригожина. Вони не можуть уявити, що воюватимуть проти своїх етнічних співвітчизників, займаючи сторону чеченців,

– зауважив Грозєв.

Що цікаво, навіть спецслужби Росії, зокрема й ФСБ, могли б вийти проти вагнерівців, лише якби розуміли, що це виграшний бій. Більше людей, які б могли вийти на захист Путіна, насправді немає.

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