Змова проти путінського режиму вже готується: який розкол роз'їдає Росію зсередини

Російські еліти наразі не готові до того, щоб розхитати режим Владіміра Путіна. Проте, за словами глави ГУР Кирила Буданова, українська розвідка готує ґрунт для прискорення цих процесів.

Водночас політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман наголосив в розмові з 24 Каналом, що в російській верхівці відбуваються дії, які можуть призвести до катастрофічних для путінської системи наслідків. Аналогічні процеси всі спостерігали під час заколоту Євгенія Пригожина.

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Бомба для стабільності Путіна

В російських елітах існує розкол на неадекватів та чиновників, які мріють повернути все, як було до повномасштабного вторгнення Росії в України.

Неадеквати – це насамперед Путін та люди, які від нього "заразилися" психозом. Це Дмітрій Медведєв, який з'їхав з глузду, можливо Ніколай Патрушев, Ковальчуки (російські олігархи, наближені до Путіна – 24 Канал),

– пояснив політолог.

Проте більшості російських чиновників ця війна зовсім не потрібна, вони без неї непогано жили. До війни їхнє життя них було спокійніше, а зараз воно змінилось на гірше. Ці чиновники хоч і продовжують заробляти, але отримують менше грошей та не можуть їх витрачати на Заході. Вони його з одного боку клянуть, а з іншого, купують там нерухомість, лікуються, відпочивають.

Виходить, що параноїдальні плани Путін та кількох "відморозків" з його оточення конфліктують з приземленими та навіть шкурними інтересами панівної верхівки. Ця суперечність є бомбою повільної дії для стабільності режиму Путіна,

– наголосив Ейдман.

Водночас те, хто в російських елітах не підтримує політику Путіна, очікують президентських виборів в США та сподіваються на повернення в Білий дім Дональда Трампа. Вони вважають, що після цього будуть скасовані санкції або принаймні послабне тиск з боку Заходу, і вони зможуть повернути своє життя, яке було до повномасштабного вторгнення.

"Проте нічого не зміниться, навіть якщо у виборах переможе Трамп. Ситуація для них буде тільки погіршуватись. Коли російська верхівка це усвідомить, то в неї з'явиться мотивація наважитись на усунення Путіна від влади. Наразі вони очікують. Хоча можна припустити, що таємні перемовини та змови вже зараз готуються", – зазначив Ігор Ейдман

Що відбувається в Росії

В Росії 16 лютого помер в колонії російський опозиціонер Олексій Навальний. Причиною його смерть російська влада називала тромб, який відірвався.

Впродовж кількох днів Кремль не віддавав матері Навального тіло її сина. Жінка навіть звернулася з вимогою до Путіна дати їй можливість поховати Олексія.

Водночас Володимир Зеленський звинуватив у смерті Навального російську владу. Він зазначив, що Навальний був "вбитий Кремлем". Також президент України здивувався реакцією росіян на смерть Навального, адже відповіді російського суспільства на це не було.

Навальний може стати не останньою жертвою кремлівського режиму. На думку військового ЗСУ, журналіста та ведучого Єгора Чечеринди, наступною ціллю після Навального може стати російський дисидент Михайло Ходорковський, який вже тривалий час проживає за кордоном.