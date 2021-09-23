Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про деолігархізацію. Його створення ініціював президент Володимир Зеленський.

Народні депутати проголосували документ за основу та в цілому під час засідання 23 вересня.

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Парламент ухвалив законопроєкт

279 – за. Рішення прийнято!

– підсумував Руслан Стефанчук.



Рада остаточно схвалила закон про олігархів / Скриншот з трансляції



ВРУ остаточно схвалила закон про олігархів / Скриншот з трансляції

Хто може потрапити до списку

Олексій Данілов заявив, що, розробляючи закон про деолігархізацію, Рада національної безпеки й оборони визначила, що до цієї категорії можна "впевнено зарахувати 13 осіб".

За інформацією журналіста Сергія Лещенка, до цього списку можуть потрапити:

Рінат Ахметов;

Петро Порошенко;

Дмитро Фірташ;

Ігор Коломойський;

Віктор Пінчук;

Сергій Льовочкін;

Віктор Медведчук;

Вадим Новинський;

Юрій Косюк;

Олег Бахматюк;

Костантин Жеваго;

Олександр і Галина Гереги.

Законопроєкт про олігархів: деталі

Під час засідання РНБО 15 квітня президент Володимир Зеленський ініціював створення законопроєкту про деолігархізацію.

Документ створений для того, щоб перетворити олігархів на бізнесменів і не допустити їхнього впливу на економіку України. У реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:

беруть участь у політичному житті;

мають значний вплив на ЗМІ;

є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;

є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).