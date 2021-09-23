Рада остаточно схвалила закон про олігархів

23 вересня 2021 , 13:51
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Джерело:

24 канал

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про деолігархізацію. Його створення ініціював президент Володимир Зеленський.

Народні депутати проголосували документ за основу та в цілому під час засідання 23 вересня.

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Парламент ухвалив законопроєкт

279 – за. Рішення прийнято!
– підсумував Руслан Стефанчук.


Рада остаточно схвалила закон про олігархів / Скриншот з трансляції


ВРУ остаточно схвалила закон про олігархів / Скриншот з трансляції

Хто може потрапити до списку

Олексій Данілов заявив, що, розробляючи закон про деолігархізацію, Рада національної безпеки й оборони визначила, що до цієї категорії можна "впевнено зарахувати 13 осіб".

За інформацією журналіста Сергія Лещенка, до цього списку можуть потрапити:

  • Рінат Ахметов;
  • Петро Порошенко;
  • Дмитро Фірташ;
  • Ігор Коломойський;
  • Віктор Пінчук;
  • Сергій Льовочкін;
  • Віктор Медведчук;
  • Вадим Новинський;
  • Юрій Косюк;
  • Олег Бахматюк;
  • Костантин Жеваго;
  • Олександр і Галина Гереги.
Зверніть увагу! Під час засідання РНБО 15 квітня президент Володимир Зеленський ініціював створення законопроєкту про деолігархізацію.

Законопроєкт про олігархів: деталі

Документ створений для того, щоб перетворити олігархів на бізнесменів і не допустити їхнього впливу на економіку України. У реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:

  • беруть участь у політичному житті;
  • мають значний вплив на ЗМІ;
  • є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;
  • є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).
Важливо. Верховна Рада 1 липня підтримала в першому читанні законопроєкт про олігархів. Напередодні профільний комітет рекомендував парламенту проголосувати за документ.
Автор: Олег Васьків