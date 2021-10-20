Треба нагадати не дуже давнє рішення Конституційного Суду, яким було визнано неконституційним Указ президента Петра Порошенка про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

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При цьому, неконституційним було визнано саме указ, а не саме призначення. Ніхто не заперечував усі процедурні моменти, а лише правомочність з боку президента видавати укази про призначення посадовців за межами прописаної для нього у Конституції компетенції.

Цікаво, що, видаючи свій указ, Порошенко спирався на норми закону про НАБУ, ухваленого раніше ВР, ну і підписаного тим же Порошенком. Але чомусь ні у парламенті, ні в Адміністрації Президента не виникло запитань, чи може призначати директора НАБУ саме президент.

Це все створило правову колізію щодо статусу Ситника, НАБУ і всіх справ цього органу. Вирішити її має новий закон.

Цікаво, що за сам новий закон проголосували 304 нардепи, з яких 228 було забезпечено фракцією "Слуги народу" (плюс два голоси – представники "СН" у президії – Стефанчук та Корнієнко).

Серед політичних сил, які теж підтримали закон, привертає увагу "ЄС", але тут все зрозуміло. Оскільки про значимість відповідних норм неодноразово говорили "західні партнери".

Проти – очікувано "ОПЗЖ", і дещо менш очікувано – Разумков. Хоча, мабуть, нічого дивного тут немає. Схоже, що сьогоднішнє голосування – це і демонстрація ефективності Ради та монобільшості без ексспікера.

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Щодо самого новоухваленого закону, то він змінює НАБУ на статус органу виконавчої влади, що передає Кабміну функції з затвердження директора, закріплюючи положення про незалежність НАБУ від Кабміну (зокрема, шляхом заборони видавати "доручення" для НАБУ від Кабміну).

"Перепідпорядкування" – це лише про зміну порядку фінального призначення обраного за конкурсом директора. Ну, і збереження старого керівництва до моменту, поки нове не буде обране на конкурсі.

При цьому, комісія, яка обиратиме директора НАБУ складатиметься із 6 осіб, трьох з яких визначає Уряд, а ще троє є міжнародними експертами. Рішення прийматиметься 4 голосами.

Є підстави сподіватися, що це вирішить колізії щодо роботи НАБУ, утворенні рішенням КС.