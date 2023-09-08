Президент накладе вето, – Железняк розставив крапки щодо скандального закону про декларування

Найімовірніше, Володимир Зеленський накладе технічне вето на законопроєкт про е-декларування без правки про відкриття декларацій. Президент України усвідомлює, що в такому вигляді документ не приймуть західні партнери.

Народний депутат, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк сказав 24 Каналу, що Зеленському невигідно пропускати законопроєкт для власного іміджу перед партнерами.

До вашої уваги Прийняття закону про е-декларації без важливої поправки: Зеленський відреагував

"У президента навряд виникне бажання закривати своїм ім'ям, рейтингом і підписом якогось депутата-ноунейма, який вирішив не показувати, що він купив під час війни", – констатував Железняк.

Тому Зеленський має ветувати цей закон. Це було зрозуміло одразу після голосування за скандальний документ.

Чому президент досі цього не зробив

Щоб накласти вето на законопроєкт, його текст має лежати в Офісі Президента з підписом спікера парламенту. Однак Руслан Стефанчук натепер перебуває на зустрічі G7 у Японії.

"Телепортації документів поки що не виробили, тому пан спікер повернеться найближчим часом в Україну і підпише цей законопроєкт. Його передадуть в Офіс Президента, після того буде технічне вето", – пояснив Железняк.

Що цьому передувало