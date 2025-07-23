Закон про ліквідацію незалежності НАБУ і САП набрав чинності

В Україні 23 липня набрав чинності закон про ліквідацію незалежності НАБУ і САП. До цього цей документ підписав Володимир Зеленський.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Голос України".

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Що відомо про набуття чинності закону про НАБУ і САП?

Законопроєкт №12414 пізно ввечері 22 липня опублікували на сайті офіційного друкованого видання Верховної Ради – "Голос України". Набрати чинності цей документ має вже 23 липня.



Закон про НАБУ і САП опублікували в газеті "Голос України" / Скриншот з телеграм-каналу Ярослава Железняка

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк заявив, що буде подавати подання у Конституційний суд щодо цього закону. За словами нардепа, це єдине, що можна зробити зараз.