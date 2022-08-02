Рада ухвалить закон про медіа вже восени: у "Слузі народу" пояснили, чому це важливо

У Верховній Раді зареєстрований проєкт закону про медіа. Парламент має ухвалити цей закон восени, адже реформа медіа в Україні була однією з перших вимог Євросоюзу.

Про це 24 каналу розповіла заступниця голови комітету Верховної Ради з питань інформаційної політики, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона нагадала, що законопроєкт про медіа подали у парламент ще у 2019 році.

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27 липня нардепи "Слуги народу" запропонували нову редакцію цього законопроєкту.

Коли ухвалять закон про медіа

За словами Кравчук, дуже важливо, аби парламент не відкладав цей закон у довгий ящик.

У нас є чіткі критерії. У серпні бажано за нього проголосувати у першому читанні. А вже на початку осені закон має бути ухвалений у цілому,

– сказала нардепка.

Вона наголосила, що важливо, аби Президент встиг підписати закон про медіа до 1 грудня. Адже після цього розпочнеться перевірка щодо виконання Україною рекомендацій Євросоюзу.

Ми маємо показати Єврокомісії, що рухаємося згідно з їхніми політичними вимогами для того, щоб почати переговори про вступ до ЄС,

– додала Кравчук.

Чому закон важливий

За словами народної депутатки, зараз дуже важливо ухвалити закон про медіа, адже це дозволить імплементувати європейське законодавство та наблизити медійний ринок України до європейських стандартів.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" наголосила, що є 2 ключових моменти, на яких наполягає ЄС.

Потрібно зменшити або унеможливити приватний вплив на медіа в Україні . Кравчук зазначила, що ЗМІ не мають бути політичним інструментом і працювати виключно у чиїхось інтересах. А громадяни повинні мати право на збалансовану інформацію.

. Кравчук зазначила, що ЗМІ не мають бути політичним інструментом і працювати виключно у чиїхось інтересах. А громадяни повинні мати право на збалансовану інформацію. Необхідно закріпити повноваження і незалежність регулятора, який працює з медіа. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення повинна мати дієві важелі впливу, аби реагувати на порушення закону.

Критерії для українських медіа

Народна депутатка розповіла, що українське законодавство, яке регулює діяльність медійного ринку в Україні, дуже застаріле.

Воно писалося ще у 90-х роках, коли не було інтернету. А зараз у нас є величезний ринок онлайн-медіа, який не може бути сірою зоною,

– сказала вона.

За словами Кравчук, українську сферу медіа потрібно реформувати таким чином, аби вона відповідала 2 критеріям.

Медіа повинні мати прозору форму власності. Це дозволить не тільки обмежити політичний вплив, але й вчасно відреагувати на порушення закону. Адже, за словами представниці "Слуги народу", наприклад, буде можливо визначити, чи є серед власників ЗМІ росіяни.

Медіа повинні мати прозору фінансову звітність.

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