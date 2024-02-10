Назріле й наболіле питання: у Сухопутних військах прокоментували законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада 7 лютого у першому читанні прийняла законопроєкт про мобілізацію. Документ викликав жваві обговорення в суспільстві та серед політиків, адже передбачає низку нововведень.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що проєкт нового закону став настільки дискусійним не лише через реакцію людей. За його словами, чи не найбільшою проблемою стало те, що деякі чиновники вирішили "погратися в політику".

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Політики почали "загравати" з армією

Українські можновладці справді мають вплив на суспільну думку. Враховуючи те, що всі вони з різних партій, угруповань, то вони вирішили "погратися" у накопичення рейтингу. З цього почалися перші серйозні проблеми, зокрема намагання всидіти на двох стільцях.

Перший "стілець" – політики хочуть бути добрими до ухилянтів, цивільного населення, говорити прості фрази, давати гарні обіцянки та гарантувати суспільству нібито хтось піде воювати замість них. Так чиновники хотіли сподобатись людям.

Другий "стілець" – це те, що політики вирішили "загравати до армії", пропонуючи речі, які абсолютно не пов'язані з військовими діями – це маніпуляції щодо ротацій, демобілізації, відтермінування від призову та багато інших нюансів,

– зауважив Іван Тимочко.

Насправді питання нового законопроєкту полягає в тому, щоб забезпечити життєдіяльність країни,

"Питання наболіле й назріле, але наболіле не в сенсі конфліктності всередині держави, а щодо врегулювання чинного законодавства, взаємодії різних органів влади та армії, організації навчання та підготовки населення до можливих бойових дій, забезпечення сильного, ефективного резерву, – все це насправді є прописано", – зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Українці виросли та потребують іншої комунікації від влади

Політики також з самого початку нагнітали ситуацію, намагаючись показати, як вони люблять та поважають армію. Одні розповідали, що є потужними волонтерами, інші їздили на фронт і передавали певні речі.

Кожний депутат обов'язково хотів сфотографуватися у бронежилеті та з автоматом. Це нічого, що він цей автомат тримає в руці як пес – кістку, абсолютно не розуміючи, що це за зброя та як нею користуватися,

– підкреслив Тимочко.

З часом, політики зрозуміли що найстабільнішим носієм рейтингу є армія. Вона має найбільший рівень довіри, а натомість вони втрачають вплив у суспільстві. Люди починають сприймати їх крізь призму певної "паразитарної організації". Тоді деякі чиновники вирішили продемонструвати, що перебувають з народом та можуть керувати армією, бо це вони законодавці й від них залежить життя та забезпечення людини.

Ми пригадуємо ці дебати, їхні крики, шум. Одні бігають з селфі-палками й знімають, інші – рвуть на собі сорочку, треті – чи не в бронежилеті прийшли й розповідають, які вони герої – все це ми бачили у Верховній Раді,

– зауважив голова Ради резервістів.

На жаль, депутати й політики не зрозуміли, що за час війни суспільство різко подорослішало, а їхня комунікація з людьми залишилася такою самою. Вони далі намагалися грати на емоціях, через що й спалахнула вся ця ситуація.

З'явилося безліч критиків, які провокували ситуацію, акцентували тільки на контроверсійних питаннях – зовсім нікого не мобілізовувати, або мобілізовувати всіх підряд. Саме такий момент абсолютних крайнощів і сколихнув українців.

Суспільство намагалися розколоти

Коли ситуація загострилася, тоді з'явилися певні реакції від військових. Водночас цивільні також не змовчали й висловили свою думку. Відтак була серйозна небезпека розколу серед людей. Яскравим прикладом стала ситуація в Космачі, що на Івано-Франківщині. Там місцеві мешканці побили жінку з дитиною, звинувативши жінку в тому, що вона нібито "навідниця військкомів".

Є випадки, коли працівників центрів комплектування провокують на скандали, ставлять примітивні питання про те, з ким ми воюємо, чому не оголошено війну. Люди користуються недосконалістю законодавства, щоб маніпулювати.

З іншого боку є бійці, які не мають стійкості характеру, щоб безперервно слухати різні провокації. Тим паче більшість з них уже пройшли війну, для них очевидно, що потрібно йти та захищати країну. Нерозуміння цього їх дратує,

– підкреслив Тимочко.

Він додав, що низка депутатів почала відверто маніпулювати цифрами, строками служби, абсолютно не усвідомлюючи, як насправді воюють військові, як йде нарахування бойових днів, адже чимало бійців воюють вже понад 16 місяців. Тож, заявляючи про демобілізацію через 36 місяців, треба уточнювати, що саме враховуватимуть, як бути зі стажем, вислугою років.

Замість того, щоб залучити до обговорення професіоналів, почали виходити політики. Професійної розмови, консультацій, обговорень майже не відбувалося, а голос окремих осіб, які про це говорили, був їм нецікавий, бо звучала не емоція, а суха правда,

– розповів Тимочко.

Мобілізація – це те, з чим ми можемо жити найближчі роки

Суспільство відреагувало дуже бурхливо, але варто пам'ятати, що у кожної людини є страх перед війною, військові також не виняток. Відмінність між людьми у формі й тими, хто намагається тікати, ховатися – лише у здатності контролювати цей страх.

Політики змогли настільки зманіпулювати, налякати суспільство, що у людей інстинкт самозбереження просто перестав функціонувати або почав функціонувати на шкоду, а не на захист,

– зауважив голова Ради резервістів.

Політикам варто розуміти, що кожне затягування законопроєкту віддаляє нас від того, щоб нарешті запрацював механізм, який має втримувати життєдіяльність цілої країни. Варто наголосити, що це не просто законопроєкт про мобілізацію, а зміни до безлічі законів, кодексів, це нові стосунки органів влади, армії, цивільного населення.

Це те, чим держава може жити найближчі 2, 3 чи 5 років, залежно від того, з якими викликами ми стикнемось,

– наголосив Тимочко.

Він додав, що наразі варто зосередитись на людях, які розуміють ситуацію, можливо, мають певні сумніви, які треба розвіяти, пояснити їм все, підготувати до потенційного призову, розповісти, як правильно надати дані про себе, врегулювати питання з роботодавцями та багато інших моментів.

Для тих, хто принципово хоче далі маніпулювати, є правоохоронні органи. Також відповідальність має бути на тих, хто підбурює суспільство.

Не варто поширювати зраду

"У нас два роки йшла мобілізація, працював інститут волонтерства, підготовка, навчання. З самого початку – це давалося значно важче. Ми бачили, як складно організувати людей у навчальних центрах ще й тоді, коли бракувало абсолютно всього. Приїжджали іноземні партнери, навчали нас. Добре, що вже був, хоч і невеликий, але потужний резерв", – пригадав голова Ради резервістів.

Він додав, що упродовж двох років вже відбувся величезний процес роботи, навчилися люди, але не політики, які чомусь далі намагаються розхитувати питання мобілізації та привертати до себе увагу.

Я вважаю, що це не піклування про суспільство чи армію, а просто заздрість, що армія має значно більшу довіру, ніж вони. Хоча в політиці вже по 10 – 20 – 30 років. Натомість армія за 10 років війни, з яких 2 – повномасштабної, довела, що є найефективнішим органом державного управління, де представлені всі верстви суспільства,

– наголосив Іван Тимочко.

Тож не варто розганяти зраду, краще обговорювати сухі факти та конкретні речі про те, як захищати Україну, ділитися своїм досвідом, покращувати механізми управління. Нашій державі потрібні люди, які зможуть це робити, які достеменно розуміють, що зараз триває війна на виживання.

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