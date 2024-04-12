Чоловік не прийшов до ТЦК за повісткою: за яких умов його не покарають

Вже на початку літа в Україні, ймовірно, запрацює новий закон про мобілізацію. У ньому, зокрема, буде прописано, як має відбуватися вручення повісток, а також як покарають чоловіків, які не не прибудуть до військкоматів за викликом.

Так, відповідно до нового закону, у разі ігнорування повістки військовозобов'язаних можуть примусово доставити до ТЦК, а також заборонити порушнику керувати автівкою.

Дивіться також Закон про мобілізацію: чому Верховна Рада може знову зібратися для голосування

Стихія і трагедія

Водночас передбачано низку причин, на підставі яких особа може безкарно не з'являтися за повіткою до ТЦК.

Неявка до військкомату не вважатиметься порушенням, якщо приходу чоловіка зашкодило стихійне лихо.

Крім того, не покарають громадянина, якщо у нього померли близькі родичі.

Також до поважних причин неприбуття належать:

хвороба особи;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки;

інші обставини, які позбавили громадянина можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

Якщо поважної причини немає

У разі, коли військовозобов'язаних навмисно ігнорує виклик до ТЦК, то його керівник звертається до Національної поліції. І тоді порушника доставляють до військкомату примусово.

Якщо ж поліція не може цього зробити, то ТЦК протягом 5 днів надсилає громадянину рекомендованого листа із вимогою прибути.

У випадку, коли особа протягом 10 днів після вручення листа так і не приходить до військкомату, то ТЦК пише заяву до суду і просить заборонити людині користуватися автівкою.

Новий закон про мобілізацію: що відомо