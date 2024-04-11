Рада прийняла закон про мобілізацію: коли набуде чинності і в Україні запрацюють зміни

11 квітня Верховна Рада підтримала у цілому законопроєкт про мобілізацію під номером 10449. Коли цей документ стане законом, а також почне діяти, читайте далі.

За законопроєкт віддали голоси 283 народні обранці. Тепер його підписати має Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а потім направити на розгляд президенту.

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Коли запрацює новий закон

Далі Володимир Зеленський має 15 днів для того, аби ретельно вивчити текст закону. Після ознайомлення глава держави може підписати закон і цим самим взяти його до виконання та офіційного оприлюднення.

Відповідно до чинного законодавства, підписані Президентом України закони публікуються в газеті "Голос України" та у "Відомостях Верховної Ради України".

У Прикінцевих положеннях до закону про мобілізацію сказано, що він набуває чинності через місяць з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців дванадцятого і тринадцятого підпункту 2 пункту 8 розділу І цього Закону (щодо внесення змін до частин четвертої і п'ятої статті 6 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”), які набирають чинності через вісім місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

За цей місяць Кабмін має підготувати всі нормативні документи.

Отже, новий закон про мобілізацію може набрати чинності вже наприкінці травня цього року.

Нагадаємо, що серед основних положень нового закону:

демобілізація людей з інвалідністю та звільнених з полону військовослужбовців, якщо вони не матимуть бажання продовжити службу;

повторний медогляд для тих, хто отримав 2 – 3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців. Також визнані обмежено придатними громадяни повинні будуть повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 12 місяців;

додаткові дні відпустки за знищену ворожу техніку;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, які зареєстровані у встановленому законом порядку, теж вважатиметься днем вручення повістки;

обмеження консульських послуг за кордоном для чоловіків від 18 до 60 років, які не мають військово-облікових документів або вчасно не оновили свої дані;

обмеження на керування транспортними засобами для громадян, які ухиляються від призову й не прийшли до ТЦК на вимогу впродовж 10 днів.

Новий законопроєкт про мобілізацію: що відомо

Наприкінці грудня Кабмін зареєстрував законопроєкт щодо посилення мобілізації під номером 10449. Згодом версію цього документу оновили.

Вже 7 лютого Верховна Рада проголосувала за цей законопроєкт у першому читанні.

Опісля розпочалася подача правок. Відомо, що депутати надали понад 4000 пропозицій.

Далі ці пропозиції розглядав Комітет з питань оборони. Відомо, що серед тисячі правок була прийнята лише 31.

Крім того, із законопроєкту виключили пункт про демобілізацію військових.