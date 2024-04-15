Новий закон про мобілізацію: у Міноборони назвали його "плюси"

Минулого тижня Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію, на який тепер чекає підпис президента. У Міноборони розказали, у чому його важливість.

Ймовірно, вже влітку новий закон набуде чинності. Речник оборонного відомства Дмитро Лазуткін вказав на його переваги.

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Посилення мобілізації

За словами Лазуткіна, у новому документі вказано, як покращити мобілізацію.

Зокрема, це можна зробити завдяки упорядкуванню обліку військовозобов'язаних. Держава чітко розумітиме, скільки людей можна мобілізувати, скільки осіб заброньовано і скільки має відстрочку.

Крім того, у законі прописані права та механізми роботи ТЦК, навколо якої часто виникали скандали і спекуляції. Однак зараз, наголосив Лазуткін, все це унормовано.

Заохочування для військових

Важливим є й те, що закон пропонує низку "пільг" для військовослужбовців. Наприклад, це 150 тисяч гривень на придбання автівки, 50 відсотків від першого внеску, якщо людина купує житло в кредит, 100 тисяч гривень після першого року служби.

Також закон передбачає гідну зарплатню для військових, які виведенні з розпорядження командира військової частини через тривале лікування.

Запобігання ухиленню

Відповідно до нового закону, чоловіки, які отримали після 24 лютого 2022 року 2 або 3 групи інвалідності, повинні повторно пройти ВЛК. За словами Лазуткіна, можна буде викрити, хто справді має поганий стан здоров'я, а хто "придбав" довідку.

Речник Міноборони впевнений, що під час цих перевірок буде знайдено великий мобілізаційний потенціал. Певний відсоток можна буде залучити до війська. Передусім тих, хто справді готовий воювати за свою державу.

Закон про мобілізацію: що відомо