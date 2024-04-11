Мобілізація по-новому: чоловіки за кордоном зможуть оформити документи лише за певної умови

В Україні вже у травні може запрацювати новий закон про мобілізацію. Зокрема, він передбачає обмеження для тих, хто намагається уникнути призову.

Для тих, хто ухиляється від виконання обов'язку із захисту Батьківщини, новий законопроєкт пропонує обмеження у правах.

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Як запобігатимуть появі ухилянтів

Так, за рішенням суду громадян можуть обмежити у праві керування транспортним засобом під час мобілізації, у разі невиконання вимоги ТЦК про виконання обов’язку (обов’язків).

Крім того, отримати консульські послуги у закордонних дипустановах України можна буде лише за умови уточнення громадянином своїх персональних даних з обліковими даними в ТЦК.

Оформлення паспортних документів за кордоном для чоловіків від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності у них військово-облікових документів.

: Військово-облікові документи - це: для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних та військовослужбовців — військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Нагадаємо, що Верховна Рада 11 квітня прийняла законопроєкт під номером 10449 у другому читанні. Тепер його має підписати голова парламенту і опісля передати на розгляд президенту. Глава держави має 15 днів, аби підписати законопроєкт або відхилити його. Через місяць після опублікування підписаного президентом закону, він набуває чинності. Отже, оформляти паспорти за кордоном чоловіки призовного віку, ймовірно, вже на початку літа зможуть лише за наявності військово-облікових документів.

Рада ухвалила законопроєкт про порушення мобілізації: що відомо