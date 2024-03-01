Чи будуть електронні повістки в законі про мобілізацію: роз'яснення Комітету

Наразі в Україні змінюють законодавчі принципи щодо загальної мобілізації. У законопроєкті, який наразі допрацьовує Комітет, ішлось про те, що військовозобов'язаним вручатимуть електронні повістки. Цей момент викликав дискусії, а відтак його вирішили переглянути.

Член Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів, що профільний комітет відхилив електронні повістки. При цьому реєстрація в електронному кабінеті призовника залишається як право, а не як обов'язок.

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"Один з ключових моментів стосується електронного кабінету призовника і можливості оповіщення в електронному форматі про необхідність з'явитися до ТЦК та СП. Це фактично альтернатива електронних повісток – ми від цього також відмовилися, воно не знайшло підтримки в комітеті", – пояснив нардеп.

Як щодо чоловіків за кордоном

За словами Веніславського, чоловіки, які перебувають за кордоном, зможуть оновити свої дані в електронних кабінетах. Проте повісток вони не отримуватимуть – у законопроєкті про мобілізацію не передбачено механізму, який би це регулював.

Ми залишили можливість, передусім особам, які перебувають за межами України, скористатися електронним кабінетом для дистанційного оновлення даних без в'їзду в Україну, оскільки, очевидно, що потім виникне проблема з можливістю їх виїзду,

– додав Веніславський.

Увага. Передусім мова про студентів, які навчаються за кордоном, а також про тих чоловіків, які виїхали ще до війни.

Відтак, усі способи вручення повістки залишаються, окрім надсилання в електронному кабінеті.

"У паперовому вигляді, вручення під відеофіксацію або іншими шляхами за умови фіксації, що людина її отримала", – додав Веніславський.

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